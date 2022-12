Hace unas semanas publicamos en la revista Volcánicas una denuncia de la periodista Laura Ubaté por presunto acoso sexual laboral en RTVC. Luego de esta investigación recibimos varios testimonios similares que también señalaban a Juan Felipe Reyes, a Jairo Acuña (graficador conceptual en la Subgerencia de Televisión) y a Juan Carlos Bernal (periodista de Economía de RTVC) por presunto acoso verbal y comportamientos inapropiados, y otros de oyentes que dicen haber recibido mensajes que las hicieron sentir incómodas del director de la emisora Radiónica, Álvaro González, conocido como el Profe. El 25 de noviembre publicamos la investigación periodística que hicimos de esas denuncias, en donde nueve mujeres hablan de comportamientos machistas e inapropiados de empleados de RTVC. Este reportaje confirma lo que Ubaté ya manifestaba: que no hay protocolos para atender estas denuncias, ni celeridad, ni ganas de atenderlas, prevenirlas y repararlas.

En respuesta, el martes RTVC publicó un comunicado titulado “Cero tolerancia a cualquier forma de abuso en RTVC”, en el que afirman: “Como todas las organizaciones, RTVC no está exenta de que se presenten situaciones de personas con conductas inapropiadas, pero no puede afirmarse o darse a entender que RTVC o sus medios sean tolerantes o complacientes con cualquier forma de acoso o abuso al interior de la empresa”. Palabras más, palabras menos, el comunicado dice que los casos que hemos denunciado en Volcánicas son previos a la publicación del protocolo para manejar casos de acoso sexual en la organización, en junio de este año. Pero tener un protocolo de ninguna manera garantiza que haya cero tolerancia; de hecho, valdría la pena que fuera revisado por expertas, pues no incluye mecanismos de atención psicosocial o jurídica, ni garantías para las denunciantes o herramientas para evitar la revictimización. El objetivo no es “tener un protocolo”, ese es apenas un paso necesario, el verdadero objetivo de una organización que dice tener cero tolerancia con el acoso sexual debería ser poder prevenirlo, atenderlo, repararlo y, finalmente, erradicarlo con una nueva cultura organizacional en donde verdaderamente nadie pueda tolerar un comportamiento machista.

Después de nuestro reportaje hemos visto en redes que muchas mujeres señalan a Álvaro González por enviarles mensajes similares. ¿Estos mensajes son acoso? No nos corresponde decirlo, algunos caen en una zona gris, pero las mujeres que los recibieron reiteran que se sintieron incómodas. La pregunta no es si ese tipo de mensajes son “acoso” o “la historia trágica de un solitario locutor que insiste tercamente en buscar el amor usando la misma frase babosa, sino ¿cómo debe ser el comportamiento ético de un locutor con su audiencia? ¿En qué momento de su carrera llega a tener más poder que su audiencia? ¿Es un comportamiento sistemático? ¿Con qué frecuencia empieza a convertirse en un problema? ¿Es una práctica de todos los locutores? ¿Las locutoras también abordan a los hombres de su audiencia para coquetearles, pedirles fotos e invitarlos a su casa o es un comportamiento masculino?

Lo que no entra en una zona gris es que González, la persona encargada de recibir estas quejas, quien no le dio un manejo satisfactorio a la denuncia que hizo Laura Ubaté usando todos los conductos regulares, es también el autor de mensajes inapropiados, alguien que claramente tiene muy poco criterio o un umbral muy alto de tolerancia. ¿Cómo puede decir RTVC que hay “cero tolerancia” cuando sigue empleando en un programa de radio al periodista Alberto Salcedo Ramos, que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto acoso sexual? Se esmera RTVC en usar fórmulas burocráticas que no resuelven ni contestan los reclamos, pero su comunicado sí deja algo claro y preocupante: están lejos de la cero tolerancia.