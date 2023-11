Crimen pasional, mentira nacional

Jesús Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binarie en asumir un cargo judicial en América Latina, fue asesinade la madrugada del 13 de noviembre, junto a su pareja Dorian N. El crimen ha estremecido a todo el continente y ha provocado una conversación urgente sobre el respeto a las identidades, la importancia de la representación de las personas no binaries en las instituciones y las garantías que puede dar un Estado machista para que las personas no binaries y trans puedan vivir vidas libres de violencia.

Baena Saucedo era active en redes sociales, hacía videos didácticos para explicar su trabajo y avanzar los derechos de las personas LGBTIQ+. Le magistrade llegó a su cargo después de competir con más de 2.000 personas de todo el país por una plaza en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Le talentose abogade fue la primera persona en el estado de Coahuila en tener un acta de nacimiento que le nombraba como no binarie, y el primer pasaporte no binarie en México. Su asesinato es desolador porque las personas trans y no binaries enfrentan barreras extra para tener acceso a la educación y, por eso, que Baena Saucedo hubiera llegado tan lejos era motivo de orgullo e inspiración para toda una comunidad. Sobre todo, porque no lo hizo siendo discrete o guardando un bajo perfil, lo hizo buscando visibilidad, pintándose los labios de rojo y agitando un abanico arcoíris en sus videos y, de esa manera, abrió espacios para otres no binaries. A Baena Saucedo le conocían como “le magistrade” porque estaba logrando que todas las personas a su alrededor se enfrentaran a su pronombre, se encontraran con la diversidad, y tuvieran que replantearse o, al menos, hacerse preguntas sobre su manera de usar el lenguaje.

Su visibilidad también le hizo recibir cantidades de odio a través de las redes sociales, incluyendo amenazas de muerte. Estaba inscrite en el mecanismo de protección por amenazas que había recibido, especialmente después de pronunciarse contra el asesinato del activista guerrerense Ulises Nava Juárez, quien había sido asesinado a tiros en las afueras de un museo en Aguascalientes. Esto debería ser suficiente para que la Fiscalía de Aguascalientes investigue estos asesinatos como un crimen de odio. Aun así, la Fiscalía parece haberse decidido, con demasiada rapidez, por una línea de investigación en la que insisten que Baena Saucedo fue asesinade por su pareja con un arma cortopunzante y que luego esta pareja se suicidó. La sola idea ha hecho que estallen los estereotipos revictimizantes que, en este caso, como en los feminicidios, solo ayudan a la impunidad. Las familias de las víctimas han dicho que no pueden creer la versión de la Fiscalía, pues eran una pareja estable y con planes a futuro, y exigen que se mantenga abierta la línea de investigación del crimen de odio.

Las Fiscalías mexicanas se han dedicado a mentirle a la ciudadanía de forma descarada y sistemática. Lo hicieron con el caso de Debahni Escobar a comienzos de este año. Lo hicieron hasta con el caso de Ayotzinapa, cuya “verdad histórica” es la fábula más inverosímil de toda la historia de México. Como en este punto es imposible confiar en la justicia mexicana, lo que se respira es un ambiente de zozobra, porque la violencia, el odio y la discriminación contra las personas trans y no binaries son cosa de todos los días, y no hay políticas públicas para disminuirla y ni siquiera voluntad de que se haga justicia. Al decir “crimen pasional es mentira nacional”, se está denunciando un sistema de justicia que aprovecha los discursos discriminatorios que hay contra un grupo para diluir la investigación y dejar todo en la impunidad. Se está denunciando a una sociedad que acepta y normaliza esos discursos discriminatorios, justificando la impunidad y la violencia.