El “gurú” mexicano acusado de acoso sexual

Esta semana la youtuber Maire Wink denunció en sus redes sociales al conferencista de “superación personal” Ricardo Ponce, por “manipulación emocional y psicológica para fines sexuales”. Según Maire, Ponce replicaba estas prácticas para abusar sexualmente de las mujeres que acudían a sus retiros, supuestamente espirituales. Ricardo Ponce se nombra a sí mismo como “creador de la autosanación”, hace talleres y webinars, y sus retiros espirituales en el Caribe mexicano pueden llegar a costar entre 55.000 y 71.000 pesos mexicanos, es decir, entre 10 y 13 millones de pesos colombianos. En sus redes sociales tiene más de 2,6 millones de seguidores. Maire cuenta que Ponce la buscó para invitarla a un retiro suyo a comienzos de este año en la laguna de Bacalar. Allí, según la youtuber, Ponce le coqueteaba y le hacía insinuaciones sexuales: “Me di cuenta de que me estaba tratando de manipular con su discurso espiritual, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, que yo corro del amor, entonces no quise caer en una manipulación y le decía que no”.

Luego de vivir esta experiencia, Maire conoció a una mujer que había pasado por lo mismo y que la ayudó a contactar a otras mujeres con historias similares. “Ricardo está haciendo esto dentro de su trabajo con personas a las que a mi parecer vulnera y manipula, lo hace siempre desde una relación de poder, lo hace con sus empleadas, invitadas, alumnas, extranjeras a las que les da un techo”, dijo Maire. Luego de que publicara su video se creó la cuenta de Instagram @denunciaaricardoponce en donde se han ido recopilando testimonios. Al parecer, Ponce crea espacios que parecen seguros en donde les pide a las asistentes que cuenten vivencias dolorosas de su vida, luego pretende “sanar” estas heridas emocionales.

No es la primera vez que se sabe de una historia similar, en que un hombre carismático y con privilegios de raza crea una suerte de culto, con una organización totalmente vertical donde él es la persona más poderosa y usa ese poder para abusar y acosar a mujeres jóvenes que se unen a la supuesta comunidad. En 2018 se supo del caso NXIVM, una secta sexual cuyo líder, Keith Raniere, abusaba de las mujeres jóvenes que se unían, las obligaba a hacerle sexo oral, a tener sexo en grupo y hasta llegó a marcarles con hierros ardientes sus iniciales. Raniere tenía células de su secta en muchos países y le fue particularmente bien en México por miembros de las élites como Emiliano Salinas, hijo del expresidente Salinas de Gortari, o Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox.

Estas sectas tienen en común que se aprovechan, por un lado, de la vulnerabilidad de las personas que no han encontrado un espacio para gestionar sus emociones y, por el otro, de una estructura intensamente vertical en donde el poder se concentra en una sola persona. Estos dos componentes son importantes porque, con mucha frecuencia, cuando nos encontramos con casos de acoso sexual estos suceden al interior de gremios o instituciones cuyas estructuras de poder mantienen esa verticalidad (como el cine y en general los gremios culturales u instituciones que sirven de vehículo para prácticas espirituales, como Iglesia católica), que es necesaria para que estos abusos de poder ocurran impunemente.

En la crítica que los feminismos hacen a sistemas de poder como el patriarcado y el capitalismo, precisamente esas estructuras verticales se prestan para abusos de poder y las mujeres solemos estar en las bases, es decir, llevamos las de perder. Por eso este tipo de abusos no son exclusivos de un gremio, sino el resultado de un problema estructural de desigualdad de poder, que tiene que acabarse si queremos algún día resolver la pandemia del acoso sexual.