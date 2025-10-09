Ezra Klein y el centro insostenible

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ezra Klein es un periodista y opinador estadounidense que comenzó como bloguero y luego pasó a opinar en medios como Newsweek y el Washington Post. En el 2014 fundó una de las mejores revistas digitales en EE. UU., Vox, un proyecto que dejó para tener un podcast en el New York Times. Es conocido por ser un liberal biempensante y hoy es una de las personas más influyentes entre los demócratas en Washington. En el 2020 publicó un libro preguntándose ¿Por qué estamos polarizados? (una pregunta emblemática para el centro) y este año publicó Abundancia, un libro en donde critica (justamente) al partido demócrata por ser terriblemente ineficiente en mejorar las condiciones de vida de las clases populares y de su base.

Hasta ahora Klein parecía uno de los opinadores más razonables de EE. UU., pero en el último mes colapsó conceptualmente, básicamente porque su postura centrista (lo que en EE. UU. llaman “liberal”) se mostró insostenible. Todo comenzó con el violento asesinato del ideólogo de ultraderecha Charlie Kirk, que recibió un balazo mientras “debatía” en una universidad, a manos de un joven nihilista y radicalizado en Internet. Al día siguiente del asesinato, Klein publicó una videocolumna en donde decía que Kirk “hacía política de la manera correcta”. Esto generó grandes críticas porque, en realidad, Kirk iba a universidades a simular que debatía con jóvenes, que los escuchaba, pero en realidad lo que estaba haciendo era difundir sus ideas racistas, clasistas y machistas. Kirk había dicho que los asesinatos en escuelas en EE. UU. eran un costo necesario para defender el derecho al porte de armas, y era justo lo que estaba argumentando cuando recibió el disparo que lo mató (no pasa solo en Colombia). Al decir que lo que Kirk hacía era correcto, Klein legitimó su discurso violento y luego invitó a su podcast a otro incendiario ideólogo de MAGA, Ben Shapiro, prestándole su plataforma sin confrontarlo en nombre de “ser amable” y de “tender puentes”.

Esto fue duramente criticado por el escritor y ensayista negro Ta-Nehisi Coates, quien publicó una columna en Vanity Fair explicando por qué era inmoral legitimar estos discursos. Klein invitó a Coates a su podcast para “tener una conversación” al respecto, pero el episodio falló porque se sentía como si Coates le estuviera hablando al vacío. Cuando mencionó el asesinato de Martin Luther King, Klein solo supo evadir la respuesta citando una meditación budista, una reacción insensible a la experiencia de las personas negras en EE. UU. Klein, palabras más, palabras menos, le dijo a Coates que las personas negras y críticas del Partido Demócrata debían tragarse el sapo de votar por el Partido solo para que no ganara Trump. Coates le dijo que eso estaba bien hasta un punto, pero que los derechos y las vidas de las personas más vulnerables no eran negociables en una tregua política, ni siquiera con la excusa de tender puentes. En otro podcast posterior, Klein llegó a decir que convendría tener candidatos “demócratas provida” para seducir a los votantes de centroderecha, mostrando una vez más la disposición del centro de botar los derechos de las mujeres y las personas racializadas a las ruedas del tren con tal de que gane su Partido.

Lo que este caso muestra es un problema recurrente para el centro político: que están más interesados en ganar los votos de la centroderecha que en cuidar a su base, y que sus principios son negociables en nombre de acabar con la polarización. Esa es exactamente la razón por la que perdieron. ¿Por qué tendrían que creer en el liderazgo del centro estas personas, cuyos derechos son vistos como una contingencia electoral? En nombre de no polarizar se hicieron indistinguibles de la derecha. En Colombia deberíamos tomar nota.