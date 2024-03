La hipótesis de las abuelas

En la naturaleza, en general, es raro que los animales sobrevivan mucho más allá de su etapa fértil, sólo existen algunas excepciones, mamíferos como ballenas y narvales, y el caso más notable somos, por supuesto, los humanos, que vivimos más allá de nuestra vida fértil, incluso antes de todos los avances científicos que han aumentado la expectativa de vida. Esto hace que la especie humana tenga algo muy especial: que las generaciones se traslapan, y esto ha sido clave para nuestro desarrollo evolutivo pues abuelos y abuelas son claves para la acumulación de riquezas y conocimiento en las sociedades humanas. Sin embargo, las abuelas juegan un rol especial por los trabajos de cuidado que realizan, y por eso, varios campos de la biología evolutiva, la antropología y la sociología, desde los años sesenta han estado estudiando los efectos positivos de las abuelas en la fertilidad y longevidad de humanos y primates, y recientemente se llegó a lo que ahora se conoce como “la hipótesis de la abuela”.

Kristen Hawkes, en la Universidad de Utah, fue la primera en observar que las mujeres mayores en la tribu Hadza “eran muy productivas recogiendo alimentos que después compartían con sus hijas. Esa generosidad favorecía que les diesen más nietos”. Otras investigaciones han mostrado que “A principios del siglo XVII, en Quebec, los registros eclesiásticos permitieron calcular que las mujeres que vivían en la misma parroquia que su madre tenían de media 1,75 hijos más que sus hermanas que vivían lejos. En Finlandia, los resultados mostraban una tendencia similar siempre que la abuela no tuviese más de 75 años”. Este estudio de la Universidad de Turku en Finlandia encontró, además, que en “la sociedad finlandesa preindustrial, la existencia de una abuela entre los 50 y los 75 años está relacionado con una mayor supervivencia de los pequeños”.

Según María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la evolución Humana (Cenieh), en España, “Los frágiles bebés humanos y sus cerebros inmensos habrían tenido más probabilidades de sobrevivir y desarrollarse gracias a las abuelas y ese trabajo habría tenido para nuestra especie la recompensa de una vida mucho más prolongada y saludable que la de parientes cercanos como los chimpancés.” Otras investigadoras han encontrado que las abuelas han sido claves para la trasmisión oral de la cultura: por ejemplo, Rosalyn LaPier, de la Universidad de Montana, estudia el impacto de las abuelas en en la trasmisión de conocimientos en los pueblos originarios. Algo similar es lo que la lingüista de la Universidad de Chicago, Kim Powtowski, llama “factor abuela”, en donde las abuelas migrantes juegan un rol clave en la trasmisión del idioma y costumbres de su país originario a sus nietes en Estados Unidos. En el mundo contemporáneo, la ventaja se mantiene, pero solo si la abuela vive cerca, o en la casa en donde se encuentra el núcleo familiar, algo que cada vez resulta más difícil, entre otras razones porque los diseños urbanísticos de las ciudades no están pensados para familias grandes.

Aun así, la desprotección de las adultas mayores va en aumento: según un informe de Naciones Unidas de diciembre de 2022, el 34,5 % de las personas mayores de 65 años no recibe ningún tipo de ingresos, ni siquiera seguridad social, y esto es peor para las mujeres “que tienen menores tasas de participación laboral, mayores tasas de desocupación, desigualdad de ingresos y baja densidad de cotización”. El bienestar de las adultas mayores no es un tema prioritario en las agendas mediáticas ni políticas, en buena medida porque no se dimensiona su impacto cultural, social y económico. Las abuelas, especialmente en contextos populares y comunitarios, están en la base del tejido social y la construcción de comunidad, por eso necesitan protección desde la política pública y deberían ser centrales a cualquier intento de sistema integral de cuidados.