La izquierda continúa

“Los casi tres millones de votos del domingo eran lo que la izquierda colombiana necesitaba”: Catalina Ruiz-Navarro. Foto: Óscar Pérez

El fin de semana pasado la izquierda colombiana sacó alrededor de 2,7 millones de votos en una consulta fría para elegir al candidato único del Pacto Histórico. Después de muchos ires y venires y, sobre todo, de mucha incertidumbre, la consulta se llevó a cabo y el ganador fue el congresista Iván Cepeda, que con esa votación llegará pisando fuerte a las elecciones del año que viene.

Cepeda es una figura simbólica, que representa al movimiento de víctimas y a las luchas históricas de las izquierdas en Colombia. Su madre, la sincelejana Yira Castro Chadid, fue una de las lideresas políticas más importantes de la historia del país. Se...