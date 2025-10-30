Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La izquierda continúa

Catalina Ruiz-Navarro
Catalina Ruiz-Navarro
30 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“Los casi tres millones de votos del domingo eran lo que la izquierda colombiana necesitaba”: Catalina Ruiz-Navarro.
“Los casi tres millones de votos del domingo eran lo que la izquierda colombiana necesitaba”: Catalina Ruiz-Navarro.
Foto: Óscar Pérez

El fin de semana pasado la izquierda colombiana sacó alrededor de 2,7 millones de votos en una consulta fría para elegir al candidato único del Pacto Histórico. Después de muchos ires y venires y, sobre todo, de mucha incertidumbre, la consulta se llevó a cabo y el ganador fue el congresista Iván Cepeda, que con esa votación llegará pisando fuerte a las elecciones del año que viene.

Cepeda es una figura simbólica, que representa al movimiento de víctimas y a las luchas históricas de las izquierdas en Colombia. Su madre, la sincelejana Yira Castro Chadid, fue una de las lideresas políticas más importantes de la historia del país. Se...

Catalina Ruiz-Navarro

Por Catalina Ruiz-Navarro

Conoce más

Temas recomendados:

Pacto Histórico

Política

Elecciones en Colombia

Gobierno Petro

Iván Cepeda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.