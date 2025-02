La libertad tiene que ser una causa justa

"No podemos dejar que los autoritarios antiderechos se apropien de un valor tan importante como la libertad, usándolo, paradójicamente, para limitar los derechos de las personas": Catalina Ruiz-Navarro Foto: EFE - ENRIQUE GARCIA MEDINA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La palabra “libertad” está siendo manoseada por los regímenes autoritarios de nuestros tiempos. En un artículo de la portada de la New York Magazine, “The Cruel Kids Table”, la periodista Brock Colyar entrevista a algunos de los jóvenes MAGA que votaron por Trump, y varios le cuentan que lo hicieron porque querían tener la “libertad” de hacer insultos racistas, clasistas y xenofóbicos. Para estas personas, la “libertad” de expresión es el discurso de odio que reafirma y sostiene las desigualdades sociales.

La Libertad Avanza es el nombre del partido del presidente-estafador, Javier Milei, en Argentina. A comienzos de este año, en el Foro de Davos en Suiza, Milei dijo en plenaria que “la batalla por la libertad” no estaba ganada, y que no descansará hasta que “todo Occidente abrace las ideas de la libertad”. Entre sus aliados en la lucha mencionó, por supuesto, a Elon Musk y a la presidenta italiana Georgia Meloni, a Bukele, al húngaro Víctor Orbán e incluso a Trump y a Netanyahu. Milei equipara la libertad con la defensa irrestricta de la propiedad privada y la desregulación del mercado.

En estos casos, la palabra libertad está totalmente vaciada de significado; se refiere a los privilegios irrestrictos para unos pocos, limitando, en consecuencia, la libertad de todos los demás. La máscara se resquebraja aún más cuando vemos que todos los “luchadores por la libertad” que le gustan a Milei están también agresivamente a favor de la prohibición del derecho al aborto. Lo que quieren es libertad para explotar los cuerpos de las mujeres, negándonos nuestra autonomía reproductiva, prohibiendo y obstaculizando el derecho al aborto, sin importar cuántas mujeres o niñas mueran en consecuencia. No podemos dejar que los autoritarios antiderechos se apropien de un valor tan importante como la libertad, usándolo, paradójicamente, para limitar los derechos de las personas.

Este viernes 21 de febrero celebramos en Colombia un hito para la verdadera libertad de las mujeres, de las niñas, de hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar, pues es el aniversario de la sentencia C-055, que garantiza el derecho al aborto hasta las 24 semanas de gestación. El aborto libre es una causa justa, porque es la base de la autonomía reproductiva, y porque sin este derecho las personas con capacidad gestante no podemos tener plena ciudadanía. Que esta sea una oportunidad para reclamar esta palabra y celebrar otros maravillosos hitos de libertad es la invitación que nos hace este año Causa Justa, el movimiento que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Libertades como la de elegir nuestros pronombres y forma de presentarnos al mundo con del reconocimiento de las personas trans y no binarias; la libertad de formar una familia con el matrimonio igualitario; la libertad de culto; la libertad de prensa y de expresión que son indispensables para las democracias.

En un mundo con una creciente avanzada antiderechos que amenaza, tenemos que defender y acuerpar las libertades conquistadas a través de las luchas por los derechos humanos, y el derecho al aborto es una de las más importantes. ¡Luchemos juntes para que la libertad sea siempre una causa justa y colectiva!