“Ahora le dicen al Escudo de las Américas 'la Patrulla Canina'”: Catalina Ruiz-Navarro. Foto: EFE - @DanielNoboaOk

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“Ahí va la perrita de Trump”, le gritó una persona desconocida al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego cuando este entraba al Estadio Azteca en Ciudad de México para la inauguración del Mundial. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. Salinas Pliego es uno de los empresarios más ricos de México, dueño de la cadena TV Azteca y visible opositor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque, cuando este llegó a la jefatura de Estado, le exigió al empresario que pagara los casi 3.000 millones de dólares que le debe al fisco. Salinas Pliego también es fan de Trump, y ha buscado su apoyo para evadir su deuda, llamándola “hostigamiento fiscal”. En diciembre de 2025 intentó (sin éxito) reunirse con Trump en la Casa Blanca y se rumora que quiere lanzarse como candidato a la presidencia de México en 2030. El reclamo por el servilismo del empresario mexicano al gobierno estadounidense se convirtió rápidamente en un meme y fue justo en medio de la segunda vuelta colombiana y mientras aún se contaban los votos de Perú.

De la Espriella ganó en Colombia el 21 de junio y la semana pasada terminó el 100 % del conteo de las actas, y Keiko Fujimori ganó definitivamente por menos de 50.000 votos que salieron de las urnas en el extranjero. Con estas victorias, Trump amplía de forma significativa su mapa de influencia con Milei en Argentina, Kast en Chile, Noboa en Ecuador, Asfura en Honduras, Fernández Delgado en Costa Rica, Peña Palacios en Paraguay y Paz Pereira en Bolivia. De hecho, todos estos países conforman lo que Trump ha llamado el “Escudo de las Américas”, una iniciativa que se lanzó en marzo, en Miami, y que busca una supuesta alianza en seguridad para enfrentar al narcotráfico, endurecer las barreras de la migración, y dificultar los vínculos económicos con China. De la Espriella ya anunció que se sumará a la alianza y se espera que Fujimori haga lo mismo. En los pasillos de Washington le llaman la “Doctrina Donroe”, haciendo referencia a la política imperialista de Estados Unidos sobre Latinoamérica que empezó con el presidente James Monroe, continuó con Roosevelt y que llevó a los desmanes del intervencionismo estadounidense a lo largo del siglo XX. Trump acuñó el término para justificar su intervención en Venezuela a comienzos de este año (una ficha más para el monopolio).

Los giros semánticos son inesperados, y rápidamente los memes de internet extendieron el nuevo apodo del empresario Salinas Pliego, “la perrita de Trump”, a todos los presidentes de la región que, sin resistencia alguna, han aceptado la agenda de Estados Unidos por encima de los intereses de los países que gobiernan. Así que ahora le dicen al Escudo de las Américas “la Patrulla Canina”, en referencia a una caricatura para infancias en la que unos perritos resuelven los problemas creados por una clase política corrupta o incompetente, asumiendo funciones que deberían ser del Estado, como el cuerpo de bomberos o la policía.

Si estas metáforas funcionan, es porque hay una conciencia colectiva de esa agenda intervencionista gringa, que promete beneficios a las élites que se sometan, a costa de la explotación de todos los demás. La historia se repite ante nuestros ojos y ahora ni siquiera se esfuerzan por ocultar sus intenciones con eufemismos. La pregunta es si esa claridad tiene el potencial de convertirse en resistencia. ¿Puede el humor ser el antídoto de la resignación?