¿Logrará la fiscalía la condena de John Poulos?

Cuando arrestaron a John Poulos, presunto asesino de la DJ Valentina Trespalacios, en el aeropuerto y le pusieron las, ahora famosas, esposas color púrpura, muchas feministas vimos en ese gesto una gran ironía, pues pretendía mostrar lo rápida y eficaz que había actuado la justicia frente a un feminicidio. Este era el caso de mostrar y todo tenía “tanta perspectiva de género” que hasta las esposas venían personalizadas. Salieron a alardear por lograr una captura en un caso bastante claro, en donde había videos y pruebas incriminadoras y el agresor no era alguien con poder real en Colombia, así que también era un blanco fácil para que la Fiscalía alcanzara ese esquivo KPI (Key Performance Indicator-Indicador Clave de Desempeño) de disminuir la impunidad en casos de violencia de género.

Pero ahora la defensa de John Poulos está basada en los errores de procedimiento que pudo haber en su captura y en la imputación de cargos, particularmente uno muy grave que fue evidente para cualquiera que estuviera siguiendo el caso: la traductora al inglés que estuvo en la audiencia de imputación de cargos era particularmente incompetente para traducir y lo hizo de la peor manera posible, con errores de sintaxis, pronunciación y, según alega la defensa, hubo al menos 300 frases “que no corresponden a la realidad de los hechos que estaba narrando la Fiscalía”.

Los otros argumentos de la defensa son risibles, como que por ser Poulos “oriundo del estado de Wisconsin” en donde no existe el tipo penal de feminicidio, no era capaz de entender de qué lo estaban acusando. Pero lo que aquí es un feminicidio, sigue siendo un asesinato en un sistema penal menos avanzado en perspectiva de género. No obstante, la defensa sí tiene un punto y es que la Fiscalía suele tener muchos errores de procedimiento que terminan siendo claves para la rampante impunidad que hay en casos de violencia de género.

Según datos consultados por el periódico El Colombiano, a inicios de este año, “la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito. [...] En el 64,7 % (2.541) de estos casos no ha habido una decisión de un juez, por lo que el 35 % (1.358) duerme el sueño de los justos en indagación preliminar, el 27 % (1.076) está en etapa de juicio y el 2,7 % (107) en investigación, fase posterior a la imputación de cargos, [...] y 1.256 [32%] terminaron en una sentencia condenatoria”. Y es muy importante que hablemos de esto porque los errores de la policía, de la fiscalía y también de los medios de comunicación, son eslabones clave para la impunidad en casos de feminicidio. Si Poulos termina libre, este será un fracaso rotundo, significará que habrá impunidad hasta en el caso mediático de feminicidio más evidente y lleno de pruebas que hemos tenido en años. Y lo peor es que la misma justicia puso la vara bien alta, con todos los arrogantes gestos mediáticos que hubo en el proceso de captura. Hoy continúa el juicio contra Poulos y ojalá que esta visibilidad mediática sirva para que hagamos veeduría ciudadana de nuestro sistema de justicia y le exijamos a la Fiscalía resultados reales en este caso y en todos los feminicidios que están en fila, lleguen a tener condenas que envíen un mensaje a la sociedad y les den reparación a las familias de las víctimas.