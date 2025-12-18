María Corina Machado en el Hay Festival

Resume e infórmame rápido

Tres autores invitados al Hay Festival de Cartagena 2026, los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, y la dominicana Mikaelah Drullard, autora de revista Volcánicas, declinaron la invitación al enterarse de compartirían programación con la más reciente nobel de la Paz, María Corina Machado.

Machado se encontraba oculta en Venezuela, y hace unos días logró llegar, disfrazada, a un pueblo pesquero desde donde tomó una lancha hasta Curazao, en donde la recibió “un experto en extracciones” y luego de ahí viajó en un avión privado hasta Oslo. Por supuesto, la salida de Machado no habría sido posible sin una alianza con el ejército estadounidense, que tiene aeronaves F-18 sobrevolando el Golfo de Venezuela, y barcos militares en un acercamiento sin precedentes al espacio marítimo venezolano. La presencia militar gringa en el Caribe, que se intensificó desde septiembre, ya ha dejado a 87 personas muertas por ataques en aguas internacionales que EE. UU. ha llevado a cabo sin control judicial, y sin presentar pruebas de que los barcos atacados son de narcotraficantes.

A comienzos de octubre, el Comité Noruego del Nobel anunció que el Premio Nobel de la Paz era para María Corina Machado, por “unificar la oposición política venezolana”. La elección fue controversial porque Machado apoya públicamente la intervención gringa en Venezuela y porque ha negado públicamente el genocidio en Palestina. Al ser entrevistada tras el anuncio, Machado dedicó el premio a Trump. Así las cosas, la invitación de María Corina Machado al Hay Festival de Colombia, un país que geopolíticamente es clave en medio de las tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, es una forma de avalar sus posturas, y esta es la razón que dieron Restrepo, Caputo y Drullard para declinar la invitación al festival.

No es la primera vez que el Hay Festival enfrenta dilemas similares. En el 2015 se iba a llevar a cabo el festival en el estado de Veracruz, en México, durante el gobierno de Javier Duarte, que dejó más de una decena de periodistas asesinados y otros tantos desaparecidos. Después de una carta de protesta firmada por más de 800 escritores y periodistas, suspendieron la edición y cambiaron la sede del festival en México a Querétaro.

En respuesta, el Hay Festival dijo en un comunicado que reafirman su “convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión”. Sin embargo, ¿es Machado quien “pluraliza el festival”? ¿Incluso si su presencia hace que una mujer trans, negra y migrante (como Drullard) decida no asistir? ¿Cuál es la realidad compleja? ¿Que Venezuela puede ser una dictadura y a la vez tener derecho a la soberanía territorial? ¿Que negar un genocidio está mal bajo cualquier estándar? ¿Se pueden discutir el colonialismo y la muerte, fría y desapasionadamente en un panel, y llamarlo “diálogo abierto”? ¿Es eso lo que debemos esperar de una práctica cultural e intelectual? La idea liberal de que todas las ideas pueden discutirse civilmente solo funciona desde el privilegio, es fácil guardar la compostura si tu vida y tu bienestar no están en riesgo. La cultura no es algo que existe flotando por encima de la mundanal política, la cultura es política, y la cartelera de un festival tan prestigioso como el Hay Festival en Cartagena, es también una declaración de principios.