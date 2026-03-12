Medios y monopolios

“La derecha autoritaria tiene muy claro que el control narrativo es indispensable para su permanencia en el poder”: Catalina Ruiz-Navarro Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Parece que fue ayer cuando Donald Trump demandó al respetado programa periodístico estadounidense 60 Minutes, de la cadena CBS, por una entrevista que le hicieron durante su campaña. En ese entonces, parecía que Trump tenía las de perder, pero finalmente CBS tuvo que pagar 16 millones de dólares para resolver la demanda y, poco después, fue adquirido por Paramount Global, que a su vez había sido adquirido por una corporación más pequeña, Skydance, en una fusión controversial y aprobada, convenientemente, por el gobierno Trump. Tras la fusión, Paramount anunció la cancelación del show del comediante Stephen Colbert, luego de que este criticara a Trump. El programa emitirá su último episodio este año.

El multimillonario detrás del creciente monopolio es Larry Ellison, hijo de David Ellison, de Oracle, la compañía que ahora tiene el control de TikTok en Estados Unidos, y uno de los amigos más cercanos de Trump. Ellison también adquirió The Free Press, un pequeño medio reaccionario fundado por la conspiradora de ultraderecha Bari Weiss. Weiss tuvo un breve paso por las páginas de opinión del New York Times, en donde habló en contra del #MeToo, del derecho a la protesta y a favor del imperialismo de Israel. Ellison puso a Weiss como jefa de noticias en CBS News, dando una clara señal de lo que sería su nueva línea editorial.

A finales del año pasado, Netflix estaba a punto de comprar Warner Bros Discovery, y algunas de sus cadenas como HBO (según anunciaron, mantendrían intactas las operaciones del canal). Pero Paramount se les atravesó en el camino con una oferta mucho mayor, sumando la compra de CNN, y le acaba de ganar el pulso. Esto quiere decir que ahora CBS, CNN, MTV, HBO, TNT, Comedy Central, Nickelodeon, Food Network, Paramount Pictures, DC Studios, Cartoon Network y hasta Adult Swim hacen parte del mismo conglomerado, en manos de un millonario del círculo cercano de Trump. A esto se suma que otros conglomerados, como los de FOX y Disney, también están alineados con el presidente, y que el Washington Post, de Jeff Bezos, publicó hace un tiempo una carta editorial en donde explican que el objetivo del periódico era defender el libre mercado y tuvo despidos masivos a finales del año pasado (como de seguro sucederá también en CNN). En este momento, las únicas grandes cadenas que mantienen una línea editorial independiente del gobierno son ABC, NBC y MSNBC.

El nuevo panorama mediático se consolida en un año clave para la administración Trump, pues se aproximan las elecciones a Congreso, o midterms, que también son un termómetro para medir la aprobación del presidente. Trump, además, le tiene bastante fastidio a CNN, y en diciembre comentó: “Creo que las personas que están manejando esa compañía, que son un grupo de personas muy deshonesto, no deberían poder continuar,” y añadió que la cadena debía venderse. También en diciembre, el Washington Post dijo que “David Ellison garantizó a los funcionarios de la administración Trump que, si compraba Warner, realizaría cambios radicales en CNN, blanco frecuente de la ira del presidente Trump, según fuentes familiarizadas con el asunto”. Además, como reportó la misma CNN, “varios fondos soberanos de inversión de Medio Oriente [Qatar, Abu Dhabi y Arabia Saudita] están vinculados al acuerdo. A los periodistas les preocupa que dicho financiamiento pueda complicar o incluso frenar la cobertura de CNN en la región”.

La derecha anti-derechos y autoritaria tiene muy claro que el control narrativo es indispensable para su permanencia en el poder y tiene de su parte los grandes capitales. Los monopolios son un peligro para la libertad de prensa y la integridad del periodismo, y estas movidas corporativas tendrán un impacto global.