Micrófono al feminicida

"Abrirle los micrófonos a un feminicida condenado para defenderse ante la opinión pública es una revictimización a Trespalacios y a su familia. No es periodismo, es un mensaje para las víctimas": Catalina Ruiz-Navarro.

La semana pasada, Julio Sánchez Cristo le abrió los micrófonos de La W al estadounidense John Poulos, condenado a más de 40 años de cárcel por el feminicidio de Valentina Trespalacios, una DJ de 21 años con quien mantuvo una relación de nueve meses. El caso en su momento fue bastante mediático, pero quizás su mayor particularidad es que la justicia actuó rápidamente y atrapó a Poulos en Panamá mientras intentaba escapar hacia Turquía. Dejó tras de sí muchísima evidencia, como grabaciones de video en donde se lo ve transportando la maleta en donde luego apareció el cuerpo desmembrado de Trespalacios.

En la entrevista, que dura más de una hora, Poulos hace su defensa desde la cárcel, insistiendo una y otra vez en que “lo que pasó —el feminicidio— no fue planeado”, aunque el condenado logró ejecutar toda una fría secuencia de acciones para ocultar el crimen y evadir su responsabilidad. Justo en ese momento, Julio le regala un “fue un accidente”, que no es lo mismo a “no fue planeado”, pero que le sirve Poulos para decir que su crimen se asemeja al de alguien que mata a un desconocido al estrellarse por conducir borracho, con la pequeña diferencia de que la víctima del estadounidense era su pareja sexoafectiva y no un peatón desafortunado. Poulos también afirma en la entrevista que nunca en su vida había consumido drogas, que “ni siquiera sabía qué era el tusi”, y que las probó por primera vez en la víspera del feminicidio, instado a hacerlo por la misma víctima; ¡pobrecito! También tuvo tiempo para añadir que él y su abogado han creado una cuenta en X para revictimizar a Trespalacios, y los periodistas divulgan la @, maximizando el impacto de la campaña de desprestigio.

Poulos cuenta que él se ha perdonado a sí mismo porque es cristiano y todos cometemos errores. Finalmente, Julio concluye que “después de escuchar esta entrevista, no tengo ninguna duda de que él está buscando una reducción de pena”, y prosigue a preguntarle: “¿Cuánto le gustaría reducir su pena?”. Poulos contesta: quiere que su fallo pase de feminicidio a homicidio culposo. La entrevista cierra, por qué no, con la mesa reiterando lo atractiva que era Valentina Trespalacios.

Apenas comienza el año, pero seguro que esto pasará a la historia como uno de los episodios más machistas y carroñeros del año en el periodismo colombiano. La lógica detrás de algo así es evidente: rating, una supuesta exclusiva que solo alimenta el morbo porque no da ninguna información nueva. En cambio, un espectáculo así hace mucho daño. La condena por feminicidio en el caso de Valentina Trespalacios no es la norma en Colombia, y son muchos los que le encuentran todo el sentido al discurso de Poulos, porque han cometido violencias similares y empatizan con sus justificaciones. Abrirle los micrófonos a un feminicida condenado para defenderse ante la opinión pública es una revictimización a Trespalacios y a su familia. No es periodismo, es un mensaje para las víctimas: no importa cuánta evidencia haya disponible, nuestra sociedad siempre estará dispuesta a empatizar con los agresores. Siempre y cuando sean hombres blancos, tendrán la oportunidad de contar su versión de la historia, e incluso, de tener la última palabra.