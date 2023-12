Momentos que marcaron el 2023

En este convulsionado año de inflación y postpandemia, estos fueron algunos de los hitos que cambiaron la historia:

El 7 de octubre hubo un ataque por parte de Hamás, el grupo armado que gobierna la franja de Gaza en Palestina, contra Israel, que respondió con bombardeos al territorio, dando origen a un genocidio que ha dejado civiles muertos, incluides niñes y bebés, y con el que se han violado acuerdos humanitarios. El conflicto, en un nuevo contexto lleno de propaganda y noticias falsas, ha creado un problema de libertad de expresión, pues las críticas al Estado de Israel, que no es lo mismo que criticar a las personas judías, han sido censuradas y perseguidas, equiparando los reparos al sionismo con el antisemitismo.

Argentina tuvo elecciones presidenciales, y después de años de progresismo, eligió a un candidato libertario y neoliberal de ultraderecha que quiere reducir el Estado a su mínima expresión. Su campaña en redes fue clave, su acogida entre los jóvenes varones fue considerable, y preocupa que se convierta en una tendencia política en la región. En contraste, en Guatemala hubo una movilización ciudadana que se articuló orgánicamente alrededor del Movimiento Semilla, para votar por el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo, quien quedó elegido como presidente, una esperanza para un país que lleva años gobernado por el “Pacto de corruptos”, con persecuciones judiciales y muchas personas en exilio. Sin embargo, entre su elección y la posesión, que será el 14 de enero, ha habido todo tipo de intentos para evitar su llegada a la presidencia por parte del Ministerio Público.

Bukele celebró el certamen de Miss Universo en El Salvador, en medio de críticas por intentar lavarle la cara a un estado de excepción que es básicamente una dictadura. Pero en un giro inesperado, la ganadora fue la nicaragüense Sheynnis Palacios, y esto hizo que sus compatriotas ondearan la bandera de Nicaragua, que dentro de ese país está castigada por ser símbolo de la resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega. Palacios había participado en las protestas universitarias y por eso, luego de ser coronada, el gobierno le negó la entrada al país a ella y a la directora de Miss Universo Nicaragua, transformándola inesperadamente en un signo de resistencia, como el Sinsajo.

En septiembre, la Corte Suprema de México falló que es inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal, lo que significa que el aborto voluntario no puede ser criminalizado si el servicio es administrado por una entidad del gobierno federal. A pesar de estos avances, el 2023 en México estuvo marcado por feminicidios, desapariciones y más impunidad. Uno de los casos más graves fue el asesinato de le primere magistrade no binarie de México, Ociel Baena, un crimen de odio que sigue impune, pero que detonó una conversación sobre los derechos de las personas trans y no binarias.

Finalmente, este pudo ser el mejor año de la carrera de tres divas de la música y dos de ellas son colombianas. Comenzó Shakira haciendo música con todo el dolor que le generó su separación. Ganó todos los premios y estuvo en los eventos más prestigiosos, facturó como nunca, y se pudo dar el lujo de librarse de un inmenso problema fiscal firmando un cheque. Karol G se convirtió en una estrella del pop internacional y está a punto de lanzar una gira que ya está llenando más estadios que Bad Bunny y que promueve la sororidad y el amor libre para las mujeres. Finalmente, Taylor Swift rompió todos los récords de cualquier artista, hombre o mujer, en toda la historia de la música. Tienen en común que en sus canciones le dan voz e importancia al punto de vista y las experiencias de las mujeres.