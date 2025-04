¿Por qué las mujeres no quieren tener hijes?

Resume e infórmame rápido

En 2024 en Colombia por primera vez llegamos a menos de 500.000 nacimientos por año, una baja histórica que tiene preocupados a muchos economistas. Cada cierto tiempo llega a los medios una noticia como esta, pues es cierto que las tasas de natalidad en la mayoría de los países están disminuyendo. Esto, además, se presenta como un problema económico cuya causa es que “las mujeres modernas ya no quieren tener hijos”, una lectura simplista y problemática que, para variar, nos endilga toda la responsabilidad a nosotras.

La baja en las tasas de natalidad en sí misma no necesariamente es mala, por ejemplo, como señala El País, “la mayor reducción se presentó en el grupo de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, con una reducción de 51,1 % en los últimos 10 años”, y también hubo una reducción significativa en los partos de niñas entre los 10 y los 14 años, de 3,1 en 2020 a 1,6 en 2024. Es decir, hay una disminución de las maternidades forzadas en infancias y juventudes, y esto es un logro, no un problema.

Aun así, los economistas están preocupados, pues, como señala José Ignacio López, director del centro de estudios económicos Anif, citado en el mismo artículo de El País, “a medida que la población se envejece y no hay nuevas generaciones que la releven, la fuerza laboral disminuye. Esto afecta directamente los niveles de producción del país. Igualmente, si el ahorro que realiza la población joven no logra superar el desahorro de las generaciones mayores, la inversión en capital podría verse comprometida, afectando también el crecimiento económico”. Siempre me parecen interesantes estas afirmaciones porque son de las pocas veces en las que se reconoce que las madres somos la piedra angular de la economía ya que, para decirlo en el lenguaje de los economistas, somos las creadoras del “capital humano”, es decir, las personas, trabajadoras, consumidoras sin las cuales ni siquiera viene al caso hablar de economía. En lo que queda del discurso económico las madres ni existimos, porque el trabajo de maternar ni se registra en el PIB, y aunque sin nosotras no funciona el sistema de pensiones, las horas que pasamos maternando no cuentan para pensionarnos.

La idea que siempre queda en el aire es que no queremos tener hijes porque la liberación feminista nos ha llevado a poner el desarrollo profesional por encima de la creación de una familia, y si bien esto puede ser cierto para algunas, son muchas las personas que quieren ser madres, tener una familia, pero no pueden hacerlo porque las condiciones económicas y sociales no se los permiten. ¿Cómo vamos a tener hijes si un solo salario no alcanza para mantener una familia? ¿Dónde vamos a criarlos si ahora solo se construyen microapartamentos de una sola habitación en donde no cabe la familia extendida que podría ayudar con las tareas de cuidado? ¿Cómo si el acceso a la vivienda es un lujo? ¿Dónde e stán los hombres, los padres, en esta ecuación y por qué nadie les pregunta a ellos por qué es que no quieren hacerse responsables y presentes? ¿Cómo si derechos como la salud y la educación no están garantizados y son solo para quienes pueden pagarlos? ¿Por qué nadie culpa al Estado por su abandono a las madres? La culpa no es de las mujeres liberadas o modernas sino de una sociedad hostil a las maternidades y de un Estado que se desentiende.