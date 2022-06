¿Se viene un retroceso para los derechos de las mujeres?

Lo que está pasando hoy con las presidenciales colombianas se parece mucho a lo que pasó en las elecciones de 2016. Tanto Trump como Hernández son viejos machistas e imprudentes, con ideas y prácticas de derecha. Se presentan como un “outsider” a la clase política, aunque esto es una mentira pues la derecha es el mismísimo status quo. Nadie se los tomó en serio porque no tenían ni un programa cohesionado ni parecían entender nada sobre cómo funcionan sus respectivos países, y se dedicaron a decir declaraciones disparatadas, machistas, racistas, clasistas y xenofóbicas que se hicieron virales y les dieron más visibilidad. Cuando llegó la hora de votar, mucha gente votó por Trump para votar en contra de Hillary (porque era mujer, porque hacía parte de la clase política tradicional, porque no era una candidata “perfecta”), así como gran parte de la votación por Rodolfo se debe al antipetrismo. Trump, en ese entonces, recibió el voto ultraconservador, antiderechos, anti-Hillary, el voto anticontinuismo, los votos machistas y racistas. Muchas personas, como Hernández, dijeron que a pesar de sus declaraciones no sería “tan malo” y que poco podría hacer para dañar las robustas instituciones de un país como Estados Unidos.

A Trump le bastaron cuatro años en el poder para retroceder más de cuatro décadas de avances en derechos humanos. Tras su incompetencia y el machismo recalcitrante. Y las primeras que sintieron el retroceso, como suele pasar, fueron las mujeres y niñas: Trump inclinó la balanza de la Corte Suprema a favor de los antiderechos, y ahora es claro que el primer derecho en caer será el del aborto, poniendo en riesgo las vidas de mujeres y niñas y exponiéndolas a la maternidad forzada. Además de estos daños a las instituciones democráticas, el fenómeno Trump también fue una normalización de varias formas de discursos de odio, particularmente los discursos misóginos, racistas y xenófobos, y hoy, objetivamente, Estados Unidos es un país en donde la gente del común tiene miedo permanente de ser víctimas de violencia y en donde hay menos garantías de derechos. Un gobierno autoritario y machista que pone a las personas más vulnerables y a los y las defensoras de derechos humanos a sobrevivir y resistir impide a largo plazo los avances en derechos para todas las personas.

Rodolfo Hernández, en Colombia, sigue la misma estrategia con un detalle extra: que como ya cuenta con los votos incondicionales de la derecha, se puede dar el lujo de prometer, de dientes para afuera, todos los programas de la izquierda, e incluso ha prometido cosas que Petro no podría ni mencionar sin que lo tachen de “comunista”, o “ingenuo”, o de tener propuestas “inviables”. Pero las mujeres no podemos caer en esa trampa, pues todas sus acciones del pasado contradicen estas propuestas supuestamente progresistas. La que sí ha sido una de sus banderas consistentes es la de al austeridad del Estado, una medida populista que suelen ofrecer gobiernos populistas, neoliberales y de derecha, que termina por recortar el gasto social (en salud, en educación en sistemas de cuidados), y cuando eso sucede quienes asumen toda la carga ineludible del trabajo de cuidado somos las mujeres. Lo que el Estado ahorra en gasto lo ponemos las mujeres en trabajo no remunerado.

¿Es Hernández hoy la mayor amenaza que tiene Colombia frente a los derechos de las mujeres y niñas? Todo indica que sí, el candidato nos debe respuestas a más de 25 millones de personas que sentimos que nuestros derechos están en juego, pues tenemos la capacidad para cambiar el rumbo de estas elecciones.