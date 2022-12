Series feministas para ver en vacaciones

¿Qué hace a una serie “feminista”? A veces es una intención abiertamente feminista en su creadora, como I May Destroy You, cuyo tema central es entender y problematizar los matices en las experiencias de violencia sexual. Otras tratan temas sociales como la migración y la clase social, como sucedió con el remake de One Day at a Time. Este año, en contra de la tendencia de 2019-2021, hubo muy pocas series que se ajustaran a estas categorías: 2022 no fue el año de las series feministas.

Las que más se acercan son dos series producidas por la comediante Mindy Kaling, que estrenaron este año sus segunda y tercera temporada: Never Have I Ever, en Netflix, y Sex Lives of College Girls, en HBO. Ambas ponen en el centro el deseo sexual de las mujeres jóvenes y sus personajes buscan resolver dilemas éticos sin caer en juicios patriarcales. Kaling es una gran humorista y el casting en ambas series es impecable, con jóvenes talentos como Reneé Rapp y Maitreyi Ramakrishnan. Derry Girls, otra comedia que estrenó su tercera y última temporada en Netflix, cuenta la historia de un grupo de amigas irlandesas en pleno proceso de paz de los años 90. Es importante incluir en esta lista a La caída, una película producida y protagonizada por la actriz mexicana Karla Souza, basada en una historia real de violencia sexual en la natación competitiva. Desde que estalló el #MeToo, Souza ha sido abiertamente feminista, y este proyecto es su manera de aportar a visibilizar y entender el problema de la violencia sexual. La caída se estrenó el mes pasado en Amazon Prime.

Hay otras que no alcanzan a cumplir los criterios de una “serie feminista”, pero que sí pueden ser muy interesantes para las feministas, que somos un público difícil, porque estamos constantemente señalando el patriarcado en todas las producciones culturales y nos cuesta mucho disfrutar series machistas, pues los lentes violetas no son de quitar y poner. En esta categoría entran dos series que se concentraron en explorar cómo funciona el patriarcado: Under the Banner of Heaven, que cuenta la historia real de los asesinatos cometidos por un grupo de religiosos mormones ultrarradicales, mostrando lo terrible que puede ser esa alianza entre machismo y religión, y The Staircase, la ficcionalización de uno de los primeros True Crime, en donde un presunto feminicida escapa a una condena gracias a su carisma y privilegio masculino.

Para cerrar, algunas series con grandes actrices y personajes femeninos complejos. The Flight Attendant, la historia de una azafata alcohólica que se convierte en espía, interpretada por Kaley Cuoco, más conocida por su rol en The Big Bang Theory, en donde estaban totalmente desaprovechadas sus capacidades. Cuoco, nominada al Emmy por Mejor actriz de comedia, demuestra que tiene una gran profundidad dramática. Otra actriz que trabajó el tema de las adicciones y de una forma magistral fue Zendaya, pues aunque la segunda temporada de Euphoria fue un desastre, el capítulo que se centra en el síndrome de abstinencia de su personaje justificó que se ganara un Emmy. Finalmente una de las mejores series del año fue Yellowjackets, en Paramount, sobre un equipo de fútbol femenino que trata de sobrevivir en un bosque sobrenatural después de que su avión cayera en medio de la nada. Melanie Lynskey ganó el Critics’ Choice Award y también estuvo nominada al Emmy por su papel en la serie, que tiene un elenco de lujo, incluidas Christina Ricci y Juliette Lewis. Lo que vimos este año fueron más y mejores roles para las mujeres, pero menos feminismo en los temas y mensajes de las series. Será interesante ver si esto se mantiene o si empezaremos a ver en las producciones gringas temas de derechos de las mujeres que dominaron la agenda política este año, como la caída de Roe vs. Wade. Ojalá 2023 sea un año con más y mejores series feministas.