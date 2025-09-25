Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Tener hijos va a salvar a Colombia?

Catalina Ruiz-Navarro
Catalina Ruiz-Navarro
25 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

La semana pasada la ultraderecha colombiana colgó en la Plaza de Bolívar un pendón gigante con la imagen de una mujer embarazada (blanca y cisgénero) con una bandera de Colombia y el mensaje “Salva a Colombia, ¡ten hijos!”. Esto porque, a pesar de que Colombia es en el papel un país laico, se ha llevado a cabo en las instalaciones del Congreso de la República una convención “provida”, que más que provida es pronatalista, y en la práctica también promaternidad forzada.

Notablemente, en el cartel aparece una mujer embarazada y sola, porque el trabajo de crear y criar personas se sigue reservando casi que exclusivamente a las mujeres....

Catalina Ruiz-Navarro

Por Catalina Ruiz-Navarro

Conoce más

Temas recomendados:

Aborto

Mujeres

Nacimientos

Provida

Aborto en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.