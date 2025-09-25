¿Tener hijos va a salvar a Colombia?

La semana pasada la ultraderecha colombiana colgó en la Plaza de Bolívar un pendón gigante con la imagen de una mujer embarazada (blanca y cisgénero) con una bandera de Colombia y el mensaje “Salva a Colombia, ¡ten hijos!”. Esto porque, a pesar de que Colombia es en el papel un país laico, se ha llevado a cabo en las instalaciones del Congreso de la República una convención “provida”, que más que provida es pronatalista, y en la práctica también promaternidad forzada.

Notablemente, en el cartel aparece una mujer embarazada y sola, porque el trabajo de crear y criar personas se sigue reservando casi que exclusivamente a las mujeres....