TikTok Tic Tac

Hace unos días, la Cámara de Representantes en Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley que podría prohibir el uso de TikTok en ese país. El argumento para hacerlo es que TikTok pertenece a una empresa China, ByteDance, y que por eso, a través de la red social, el Partido Comunista Chino influenciará la política estadounidense. El demócrata Hakeem Jeffries dijo: “la posibilidad de que la data de los usuarios que recolecta TikTok sea usada para minimizar el derecho a la privacidad y explotada por un adversario extranjero es muy alta”, y el comité de inteligencia del Senado dijo “Estamos unidos en nuestra preocupación por la seguridad nacional a partir de TikTok, una plataforma con inmenso poder para influenciar y dividir a los americanos, y que pertenece a una compañía, ByteDance, que legalmente está obligada a obedecer al Partido Comunista Chino”. Palabras más, palabras menos, lo que están pidiendo es que ByteDance venda parte de sus acciones para no tener el control mayoritario, y si logra hacer eso antes de seis meses, TikTok puede seguir funcionando para los alrededor de 150 millones de usuarios en Estados Unidos.

Si la medida pasa, tendrá retos grandísimos para su implementación, pero no es imposible. En el estado de Montana hubo un intento por prohibir el App en 2023 pero un juez emitió un fallo diciendo que la prohibición excede el poder del Estado y violaba derechos constitucionales de los usuarios, sin embargo, en este caso Joe Biden ya dijo que firmaría la ley si llega hasta su escritorio. Miles de negocios y creadores de contenido que dependen de la red social para su promoción, animados por la red, hicieron contenido quejándose de la prohibición, que, si se materializa, les obligará a empezar de ceros, quizás en una nueva app muy similar pero que venga de una compañía gringa, ¡mejor si hace parte de un gran monopolio! Llámese como se llame, la prohibición es censura, un nuevo caso en que se limita la libertad de expresión con la justificación de la seguridad nacional. La gran ironía es que, durante años, la prohibición china de algunas redes sociales, como Twitter, se ha presentado como un síntoma paradigmático de la censura china. Es decir, al hacer esto, EE. UU. se acerca más a ser como ese modelo de Estado que tanto critica y teme.

Prohibir TikTok puede calmar las ansiedades del gobierno gringo, pero no resuelve los impactos negativos de las redes sociales, que hoy en día son espacios de interacción clave en las sociedades contemporáneas. TikTok tiene muchas cosas malas: recoge datos excesivos, no es transparente con su uso ni con sus intenciones, y si es tan popular es en parte por un algoritmo muy hábil, pero también bastante opaco, que polariza, ha llegado a afectar negativamente la salud mental de sus usuaries, y nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona. Pero la verdad es que todas las redes sociales se lucran con nuestros datos, invaden nuestra privacidad, tienen la capacidad de promover discursos violentos y deben ser reguladas por la política pública e, incluso, por tratados internacionales, pues impactan las democracias, todas, no solamente a las que pertenecen a empresas chinas. Lastimosamente, lo que esta discusión deja en claro es que cuidar a les usuaries no es la prioridad de la Cámara de Representantes estadounidense.