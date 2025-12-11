Violencia de género e Inteligencia Artificial

“La tecnología para crear un 'deepfake' creíble está hoy al alcance de cualquiera”: Catalina Ruiz-Navarro. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

El 18 de noviembre, ONU Mujeres lanzó una campaña contra la violencia de género digital en el marco del 25N, Día de lucha contra la violencia de género, y de los 16 Días de activismo. La campaña habla de la desinformación tendenciosa y de acoso coordinado en contra de mujeres con visibilidad pública y de marcos legales que se han quedado rezagados frente a los avances tecnológicos.

En esa intersección entre violencia y avances tecnológicos se encuentra lo que empieza a llamarse “violencia contra las mujeres facilitada por la IA”, que se