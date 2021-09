Empatía histérica

Ha sido un año difícil. Los desastres naturales y los políticos no parecen dar respiro. De ahí que cada vez sean más serias y comunes las discusiones mundiales sobre la exposición a los medios. No es un asunto menor. Como lo describe muy bien Shaan Sachdev en The Point, la forma de denunciar de los medios busca provocar empatía. La frialdad de las cifras es cada vez más dejada de lado para darles espacio a las historias particulares, las crónicas, las narrativas, las fotografías, que son más efectivas en hacernos sentir lo que los otros están sintiendo. La idea no es solo informar. Es también movernos a la acción. Obligarnos a suspender la inercia. Llevarnos a extenderle la mano a quien lo necesita. O, al menos, ofrecerle desde la distancia nuestra empatía.

Sin embargo, los incrementos masivos de virtualidad han hecho que en la misma pantalla se reúnan el trabajo, el ocio y la socialización. Y en esa misma pantalla, muchas veces no muy lejos de nuestra cama, estamos una y otra vez conmovidos por los eventos locales y mundiales. Ahí, uno tras otro, sufrimos los titulares, las imágenes, las historias. Wuhan, los cuerpos en Italia, España, Nueva York, Trump, San Andrés, el desplome del edificio de Miami, los migrantes centroamericanos, el paro, los desaparecidos, la violencia policial, Haití, los incendios en California, en Grecia, las represiones en China, las protestas de Hong Kong, el talibán, los migrantes afganos, más de Venezuela, el huracán Ida, el veneno de la política nacional, el rezago rural, el autoritarismo de Bolsonaro, el terremoto en México, inundaciones, las mujeres desangradas por la criminalización el aborto.