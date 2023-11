Gaza, el periodismo y los puntos de vista

El cubrimiento de la guerra contra Hamás ha vuelto a poner bajo la lupa el quehacer periodístico. Una de las preguntas que han permeado la discusión es tan vieja como vigente: sobre la objetividad periodística. ¿Es posible ser imparcial ante realidades en las que tanto está en juego? En muchos sentidos, todavía seguimos enseñando que sí, que sí es posible. Es decir, que si el periodismo se cuida de chequear la fórmula 5W (who, what, when, where, why), tendrá una historia suficientemente completa.