La “otra generación” y las víctimas de acoso sexual

El pasado 8 de febrero, The New York Times publicó un reportaje sobre la demanda que pusieron tres estudiantes en contra de la Universidad de Harvard. Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn y Amulya Mandava demandaron a la institución en la que cursaron su posgrado por el manejo que dio a las muchas denuncias de acoso sexual que tenía el profesor de Antropología John Comaroff. Según las estudiantes, la universidad optó por ignorar las acusaciones y permitió que el profesor continuara amenazando la carrera académica de quienes se atrevieran a denunciarlo.

La reacción de un grupo de profesores de la universidad fue uno de los hechos más impactantes. Según The New York Times, al menos 90 académicos firmaron cartas abiertas defendiendo al profesor, su carácter, reputación y tutoría. Como sucede en estos casos, salen a relucir las falacias del estilo de: “A mí no me pasó”, “siempre fue una persona muy respetable” o “no me lo imagino haciendo eso”. Solo hasta que varios leyeron con detalle el reportaje periodístico sobre el caso decidieron retractarse de haber firmado una de las cartas. De los 38 firmantes originales, 34 se echaron para atrás. Pero el daño ya estaba hecho.