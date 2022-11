La pérdida del debate democrático

Esta semana circuló en redes un video del Congreso en el que se muestra el momento exacto cuando se hunde el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros. Como si se tratara de un juego de lucha libre o del tercio de la muerte en la lidia, varios representantes saltaron y gritaron para celebrar el fracaso del proyecto. La escena tenía tintes grotescos, por decir lo mínimo. Sentí desagrado al ver a congresistas aplaudir, chiflar y gritar mientras filmaban con celulares en alto y les hacían gestos de victoria a quienes abogaban por los derechos de los animales.

Mi reproche no es por la celebración. Puedo imaginar momentos históricos como la aprobación del voto femenino cuando el cambio significó una emoción tal que debió haber sido muy difícil de contener. Mi descontento es sobre todo por la forma en la que nuestro Congreso expresó su emoción. Por ejemplo, el congresista Miguel Polo Polo gritó a los cuatro vientos: “Ganamos. Ganamos. Qué rico, hijueputa, le ganamos a la izquierda”. Su intervención no fue aislada, sino que se anudó a un coro de gritos e insultos. El comportamiento de los “honorables” representantes me recordó el ensayo El Derby de Kentucky es decadente y depravado, del periodista Hunter S. Thompson . En su ensayo, Thompson habla de las audiencias como delirantes y cabreadas, de una energía hostil centrada sólo alrededor de la victoria.