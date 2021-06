Niños en la casa, “machos” en la calle

Una colega me compartió una discusión del grupo Wikimujeres. Todo empezó porque una mujer manifestó su inconformidad con el uso que su marido le daba al baño compartido: “Deja el baño sucio cada vez que orina. Deja gotas en el piso y no levanta el bizcocho (…) No limpia lo que ensucia (…) Le he dicho de todas las maneras (…) Se ha vuelto tan insoportable esto y no sé cómo manejarlo”. Las personas del grupo le respondían con distintos consejos. Entre ellos, el clásico: “Devuélvelo a la mamá”. Una amiga me exponía condescendientemente el fenómeno de la siguiente manera: “Es que los hombres son como niños en la casa, así se quedan toda la vida y no hay nada que hacer”.