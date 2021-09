Papel y control

El inicio de la pandemia estuvo marcado por el pánico de los acaparadores. Millones de ciudadanos alrededor del mundo, angustiados por unos mercados alterados, salieron a proveerse de distintos bienes. Algunos, esperando un final apocalíptico, se atiborraron de enlatados y armas. La mayoría, sin embargo, se enloqueció por el papel higiénico. Sí, ese bien que pareciera irrelevante en un momento de suma necesidad se ha vuelto el símbolo histórico del pánico colectivo. En 1973, por ejemplo, los estadounidenses salieron a desocupar los estantes de papel higiénico después de que el comediante Johnny Carson hiciera un chiste sobre la posible escasez de ese bien. En el 2003, esta vez con más razón, los venezolanos acabaron con el papel higiénico luego de que se cayera notablemente su producción nacional.

Lo curioso es que en la mayoría de los países la oferta de papel higiénico tiene muchas fuentes. Son varios los productores locales e internacionales. Además de que es un bien que cuenta con muchos sustitutos, como pañuelos, servilletas o la siempre efectiva fórmula del agua y el jabón. De ahí la pregunta de por qué acaparar un bien que, en teoría, es abundante. Dentro de los muchos estudios que se han hecho (sí, académicos de distintas disciplinas se han obsesionado con este curioso fenómeno), uno resume, al menos tentativamente, que el acaparamiento obedece a una suerte de simplicidad ante el riesgo. Las personas acumulan papel porque es una compra relativamente fácil y barata, y quien lo hace siente que está “haciendo algo” ante la incertidumbre. No sé, algo así como el equivalente de agarrarse a la silla durante una turbulencia. Al parecer, la mayoría de nosotros preferimos tratar de controlar un riesgo irrelevante (quedarnos sin papel) en vez de desbordarnos pensando en previsiones más ambiciosas que tal vez no podamos llevar a cabo. O, bueno, en lugar de aceptar que, en realidad, como en el caso del avión, no hay mucho que podamos hacer si se llega a caer.

La escasez es hoy una realidad cotidiana. No solo por los que decidieron acumular papel higiénico y toallas desinfectantes, sino por la ruptura de las cadenas de producción, la falta de contenedores para envíos y la poca mano de obra. Varios ciudadanos alrededor del mundo han manifestado su angustia porque no hay materiales de construcción, piezas de carros, chips de computadores o elementos de cocina. Hay denuncias muy serias y urgentes sobre la escasez mundial de ciertos medicamentos y, en el caso de Haití, que además sufrió el terremoto, de zapatos. Pero como los miedos no tienen que ser exactos ni proporcionales para ser agobiantes, también están los que andan sufriendo porque no encuentran sus cereales preferidos o su crema de la cara o su cerveza importada.

La pandemia hizo evidente la necesidad de control que tenemos los seres humanos sobre nuestras vidas. Control que se traduce en comportamientos tan caprichosos como acumular papel higiénico, como si este pudiera comerse, o sufrir por no encontrar el cereal favorito. Claro, la vida humana no se define por esfuerzos útiles. Si fuese por su utilidad, quizá ni vivir valiera el esfuerzo. Pero estamos saliendo de una pandemia completamente exhaustos y quizá sí valga la pena tratar de priorizar las angustias.