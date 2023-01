Periodismo artificial

El reporte Colombia desinformación del Global Disinformation Index tiene una categoría fundamental de análisis: el uso de la inteligencia artificial para redactar notas periodísticas. El caso de los medios colombianos es ambiguo en este aspecto. Cuando elaboramos el reporte nos fue fácil evaluar la transparencia de las políticas frente a la inteligencia artificial—es decir, determinar si el medio de comunicación hacía explícito que usaba softwares para escribir sus notas—. Por el contrario, fue difícil determinar si las notas eran producto de un software o si las escribía un periodista. Aunque nos topamos con varias notas simples y predecibles, ¿cómo saber que no se trataba meramente de periodismo mediocre?

Desde hace unos días se ha intensificado la discusión sobre el uso del programa ChatGPT para la redacción de textos. En el mundo de la academia varios profesores estamos mirando qué tanto se sostienen nuestras actividades de clase y cómo se deben replantear los objetivos de aprendizaje. Una de las primeras conclusiones a las que se ha llegado es a dejar de llamar a este tipo de programas inteligencia artificial, pues no se trata de inteligencia. Lo que hace un programa como ChatGPT es usar la probabilidad para, entre otras cosas, adivinar cuál puede ser la palabra más esperable para seguir en una frase.

El hecho de que el programa sea sobre todo probabilístico genera una pregunta fundamental sobre el acceso a la verdad. En otras palabras, ¿cómo diferenciamos eso que es auténtico o verdadero de aquello que simplemente se repite más veces? Me explico. ChatGPT no puede generar una noticia falsa a propósito. Solo puede hacer eco a lo que está ya escrito. Pero hay otros programas que sí pueden hacen hacerlo, por ejemplo, Galactica. Si se crean noticias falsas, y programas como ChatGPT comienzan a replicar la información, habrá cientos de noticias que recrean o recuentan una realidad que no existe. Claramente, la práctica de la desinformación no es nueva. Pero acá la magnitud importa. ¿Cómo nos vamos a informar cuándo las entradas falsas superen con creces las verdaderas?

Pensemos en un ejemplo hipotético. El empresario Sergio Venegas afirmó que hubo alrededor de 300 cuerpos incinerados durante el paro nacional. Como escribió el editorial de El Espectador, los números a simple vista no cuadran. Si 300 personas hubieran desaparecido tendríamos al menos 1.000 familiares y amigos tocando todas las puertas y buscando desesperadamente a sus seres queridos. De eso no hay noticia. Pero ¿si la hubiera? ¿si alguien fabricara testimonios falsos y los softwares los replicaran exponencialmente? Tendríamos toda una ficción, con nido en múltiples portales, con múltiples detalles.

El caso de Venegas es relativamente fácil de investigar. Pero historias más internacionales, más técnicas, o más creíbles se vuelven imposibles. Claro, hay quienes dicen que estos programas tienen un límite grande, pues lo que logran reproducir se ve “chiviado” como esos Mickey Mouse que venden en los comercios de San Victorino. Las historias tienen algo de verdad, pero se alejan suficientemente de lo verdadero. Pero acá me devuelvo a mi anotación inicial, ¿Qué pasa cuando el periodismo “original” parece ya “chiviado”? Al parecer, no hay mucho que hacer. Acceder a información cierta y de calidad será mucho más difícil y costoso. El camino se bifurca: decidir hacer buen periodismo y volver a la reputación del medio, sus periodistas y un pago obligado, o hacer de la reproducción de lo “chiviado” la esencia del modelo de negocio.