Petro y la llamada a un amigo

En medio de la charla que tuve la semana pasada con estudiosos de la comunicación en América Latina, el profesor Néstor García Canclini intervino para resaltar un fenómeno de la comunicación política en la región: estamos cada vez más incomunicados y desinformados. Su punto iba a que, a pesar del creciente aumento de medios de comunicación independientes, es difícil identificar cómo y dónde informarse. Si en Colombia quisiéramos, por ejemplo, saber qué está pasando en Argentina, no basta con revisar medios tradicionales o independientes. Casi que, como la ayuda en ¿Quién quiere ser millonario?, se vuelve indispensable “la llamada a un amigo” o colega de confianza para corroborar y contextualizar la información.

Lo interesante de esta variedad de incomunicación y desinformación es que los responsables no son los sospechosos de siempre, i. e., la falta de rigor de los medios, las noticias falsas o los sesgos ideológicos de los periodistas. Esas falencias no ayudan, claro, pero no son la fuente del problema que nos aparta. Lo particular de este fenómeno son los políticos y sus nuevos modos de comunicación. Hoy la declaración instigadora marca tendencia, la cual, anudada a las redes sociales, está haciendo del periodismo un ejercicio de creciente especulación.

Lo que ocurrió en Colombia esta semana es un ejemplo claro de esta realidad. Petro, quien no ha completado un año en el cargo, anunció que les pidió la renuncia a todos sus ministros. Los medios duraron todo un día especulando quiénes serían finalmente los despedidos, por qué y quiénes los reemplazarían. Al siguiente día, a medida que se conocían los detalles, volvieron a especular sobre las razones del cambio y lo que posiblemente significaría para los proyectos en curso. Como unas cosas tenían sentido y otras no, inició una nueva tanda de suposiciones.

Para complicar las cosas, a la incertidumbre se le trepó el exceso del lenguaje. En medio del cambio ministerial el presidente comenzó a advertir de un “estado de emergencia”. Los medios entraron nuevamente a adivinar: ¿conmoción interior, evento climático, disolución del Congreso? Y a las hipérboles se les sumaron declaraciones equívocas: “El Gobierno elegido por mandato popular”. Sí, cierto, pero por “mandato popular” también está el Congreso. ¿Qué está queriendo decir? ¿Quiere mandar sin límites? ¿Sin pesos y contrapesos?

El evento no es aislado, lo que hace de la situación de Colombia una de las más críticas en Latinoamérica. El presidente de nuestra república es una persona que, ya se sabe, presenta continuamente información imprecisa, exagerada o simplemente falsa, pone a los medios a especular, alborota los ánimos, deja que la opinión pública tome partido y después hace alguna aclaración pontificando y posando de incomprendido. Con la reciente salida de José Antonio Ocampo varios lamentaron que se perdiera al único funcionario al que podían consultar para saber qué estaba pasando. ¿A qué “amigo” llamarán ahora? El lío de la incomunicación no es menor. El lenguaje moviliza sólo si aguza el sentimiento y la mirada, no si los ofusca. La paz no es una exuberancia dramática.