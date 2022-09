“Revivió Pinochet” y otras complicaciones

A mediados de junio, en el show de Ezra Klein en The New York Times, varios interlocutores discutían las consecuencias de un hipotético retorno de Donald Trump a Twitter si Elon Musk finalmente compraba la red. Musk ha declarado en repetidas ocasiones que le parece que el veto a Trump fue un error y que lo dejaría reingresar si adquiriera la red. La compra está lejos de efectuarse, al menos al precio que Musk habría ofrecido originalmente, pero tampoco se ha dañado el negocio todavía. Trump, por su parte, ha dicho que está concentrado en otros asuntos y que no sabe si retornaría a Twitter. Sin duda, su uso de la red lo catapultó en momentos clave de su elección, pero, como discutían en el podcast, su desempeño en las encuestas mejoraba cuando la atención no estaba puesta en él. La razón es simple: era un político más fuerte cuando no estaba recordándole a media humanidad de sus episodios de locura.

Cuando Petro tuiteó: “Revivió Pinochet”, tras los resultados de la votación chilena, recordé la conversación sobre Trump. No sólo por lo desmedido del comentario, que no puede sino ser leído como un lapsus de juicio de alguien que ocupa la más alta oficina del Ejecutivo, sino porque sus intervenciones hacen eco en el espacio público vacío. Uno de los líos más grandes de Joseph Biden es que está solo cargando el imaginario estadounidense. Las presiones inflacionarias, la invasión de Rusia a Ucrania, el pos-COVID, la viruela del mono, China y Hong Kong, el verano y el cambio climático lo tienen a él como objetivo. No hay nadie que le esté haciendo ruido al lado y que lleve a una parte de la población a pensar: “Bueno, habría podido ser peor”. Uribe tuvo a Petro, Santos a Uribe, nadie le ponía atención a Duque, pero a Petro sí se le pone atención y está solo. María Fernanda Cabal por más que grite no hace bulla y menos las juventudes Cabal. Tampoco, Miguel Uribe, y, aunque más articulada, Paloma Valencia no contrarresta lo suficiente.