“Mire que podría estar robando”, es una expresión que se ha vuelto cada vez más común en las calles del país. El sutil chantaje busca simpatía: “Mire que le pido a las buenas lo que pudiera coger a las malas”. Hay veces que la expresión incluso pide aplauso: “Agradezca que no la estoy chuzando”. Sobra decir que en los momentos que me he enfrentado a la soterrada amenaza no siento simpatía ni gratitud. Trato, eso sí, de procesar la violencia de la agresión verbal pensando en lo difícil de la pobreza, las consecuencias del malestar social y todas esas causas estructurales que acotan y descuentan la responsabilidad individual.

Las declaraciones de Gustavo Bolívar sobre su renuncia al Congreso —su “hueco fiscal” y su “si fuera corrupto haría billete”— me remitieron a la expresión callejera, pero sin las causas mitigantes. Un senador de la República, sin avergonzarse, le dijo al país que, como él no roba, su servicio público simplemente no puede durar cuatro años sino sólo uno. ¡Ah! Y que lo aplaudamos, pues él es “de los buenos”. Pero el “bien” es más amplio que lo legal; no todas las faltas se castigan con cárcel y aun así siguen siendo faltas. Prometerles servicio a sus votantes en la elección y a la ciudadanía entera en su posesión para luego decir que nunca fue su intención completar su término es un asunto grave. Y es grave al menos por dos razones: la primera, porque mintió; la segunda, porque incumplió.