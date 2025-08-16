Un crimen político en la dramaturgia mediática

“Y así, se va desdibujando el funeral dejándonos la imagen de los políticos vivos en un nuevo round de peleas”: Catalina Uribe Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 11 de agosto prendí el radio, como hace mucho no lo hacía, para oír sobre el asesinato del exsenador Miguel Uribe. Elegí La W porque, cuando trabajé con el Índice de Desinformación Global, quedó con muy buena puntuación para esa metodología de análisis. Percibí, desde el inicio, la misma ansiedad que le veo a la mayoría de los medios “tradicionales”, de enfocar la noticia hacia narrativas de enfrentamiento y disputa de los políticos. Estén o no los políticos intencionalmente buscando el choque, los medios enfatizan, eligen un tipo de imagen o de preguntas que lo refuerzan y omiten otras. Los eventos suelen ser capítulos de peleas y no análisis.

Por un rato, que se me hizo largo, Julio Sánchez preguntaba a sus periodistas con insistencia: “¿Ya se pronunció Petro al respecto?, ¿Ya dijo algo el presidente?, ¿Ya publicó algún comunicado en X?”. Pararon el sonsonete un segundo para la entrevista que le hicieron a Francia Márquez. La vicepresidenta fue sobria, habló al punto y concluyó con una contundente exhortación a la construcción de paz. Pero Sánchez replicó nuevamente: “Cuando sucede una tragedia de este tamaño, inclusive se habla de un magnicidio, uno se imagina que hay un protocolo o que hay una llamada telefónica de altísimo nivel, ¿usted ha podido hablar con el presidente de este tema?” Y dele con el tema.

Eventualmente paré la radio y pasé a medios estilo prensa. Un titular de El Espectador me llamó la atención: ‘Esta es la persona que ocuparía la curul de Miguel Uribe en el Congreso’. En el cuerpo del texto decía que sería María Angélica Guerra López, sobrina de la exsenadora María del Rosario Guerra e hija del también exsenador sucreño José Elías Guerra de la Espriella, una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No nos daban mucha más información sobre la futura senadora. Inmediatamente la pieza incluía un subtítulo ‘Choque entre Uribe Vélez y Santos’. Ahí empezaba a narrar la ya trillada pelea de los expresidentes en la que Uribe le decía a Santos hipócrita que entregó el país al narcoterrorismo y Santos le respondía con conocida condescendencia que hay que tener grandeza y que lo invita a dejar atrás el odio.

No sé por qué en esa pieza periodística entró esa pelea, si fue algo estilo trovador: dicen “cercano a Álvaro Uribe”, entonces hablemos de su pelea con Santos. En El Tiempo leí unos días después sobre la discusión entre Petro y Álvaro Uribe. “… está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP…”. Y Uribe replicando: es inaceptable (…) recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar este magnicidio”. Otra vez el marco del conflicto en la noticia, esa cansona política de la confrontación. Y así, se va desdibujando el funeral dejándonos la imagen de los políticos vivos en un nuevo round de peleas con libretos aprendidos.

Entre medios, políticos y audiencias hambrientas de drama, incluso un crimen político termina absorbido por la dramaturgia mediática: una puesta en escena donde la personalización de la política convierte el duelo en otro capítulo de rivalidades conocidas; un gatekeeping sesgado que privilegia las declaraciones que mejor encajan en esa narrativa; una amplificación de gestos y pronunciamientos que eclipsa el sentido y la interpretación del hecho. El problema no es solo que los medios muestren el conflicto, sino que todos los actores del discurso público colombiano lo usamos para ver el mundo. Y, como no vemos un mundo distinto, tampoco podemos pensar y concebir un mundo distinto: nuestras preferencias autorreveladas cierran posibilidades antes incluso de imaginarlas.

Lamento profundamente el asesinato de Miguel Uribe, mis pensamientos están con sus seres queridos.