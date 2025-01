Vivienda 2025

Me complace enormemente, pero no me sorprende, la cifra de 123.400 viviendas vendidas en el año 2024 reportada por Galería Inmobiliaria, cifra que representa un crecimiento del 31 % y da pie para que esa misma entidad califique el año que terminó con balance positivo para un sector en recuperación. La construcción de vivienda es una industria que exige un análisis de mediano y largo plazo, considerando que el ciclo del proyecto inmobiliario nunca es menor a cuatro años. Lo vivido en 2022 y 2023 es consecuencia de los años anteriores, y estuvo determinado por los efectos económicos de la pandemia donde las tasas de interés tanto a...