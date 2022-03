Pensiones: lo positivo, lo inaplazable, lo crítico

Pensiones es el primer tema del debate presidencial desde que se conocieron los dos ganadores, entre quienes está realmente, a menos que suceda un milagro, el próximo presidente de Colombia. Y lo que se ha dado es una verdadera batalla campal que lo único que logra es prever lo que esta sociedad colombiana no necesita: confusión y odio. Por ello es conveniente plantear algunas ideas sobre lo que deberían ser elementos críticos en todos los debates que vienen. A partir de lo observado, es fundamental empezar por entender qué es positivo, qué es inaplazable y qué es crítico.

Lo positivo. Es muy positivo que entre al debate presidencial la aplazada reforma al sistema pensional colombiano. Se ha postergado por décadas con las consecuencias que conocemos: la gran mayoría de los adultos mayores no tienen una pensión, y la otra cara, que con frecuencia se ignora, la gran mayoría de los jóvenes no están construyendo esa pensión para su vejez. Esta es la bomba social de la que no se habla. Es decir, la reforma de 1994 no resolvió el problema crítico que además fue su justificación: lograr ampliar la cobertura pensional en el país. Es más, en el gobierno anterior terminaron archivados los esfuerzos en esa dirección, un seminario internacional con expertos colombianos y extranjeros, y un libro publicado con todas las propuestas de los mejores en este tema. Pero ahí están las 300 copias listas para el debate.

Lo inaplazable. Como la propuesta la hizo Petro y toca el tema crítico de la pertinencia de estos dos sistemas, el público y el privado, se armó troya. Lo inaplazable tiene dos caras. La primera es que Petro sea más preciso y claro en su propuesta, porque nadie puede hablar de expropiación cuando el ahorro pensional es el resultado de una ley que asigna esos recursos a pensiones y cualquier desviación de ese objetivo es peculado. Los pilares han sido planteados por Fedesarrollo, el Banco Mundial y hasta los sindicatos. El punto es cómo se hace y esa discusión deben hacerla expertos y con cifras. La otra cara es que una reforma pensional tiene que aprobarla el Congreso de la República y solo aquella bien sustentada resiste el debate pluralista que se dará. Los fondos, que tanto le temen a este cambio, van a estar en el debate y deben prepararse para demostrar que es cierto que los pocos pensionados que tienen reciben el 80 % de su último salario. Un presidente, por poderoso que sea, no puede sacar esa reforma solo.

Lo crítico. Que dejen de opinar y confundir al país los que no tienen idea de la historia de la Ley 100, su evolución ni de lo que debe ser un sistema pensional en Colombia, llena de pobres, vulnerables, informales y población con ingresos bajos, como es la realidad nacional. Si no se quiere reproducir la desigualdad actual entre la población mayor, el Estado debe jugar un papel fundamental, como sucede en la mayoría de los países; lo que no le quita un rol al sector privado.

Si la muestra de lo que viviremos los colombianos en los próximos días y meses es este pobre y cargado debate, que entre el diablo y escoja. Así no se construye democracia, sino odio.

