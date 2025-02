Benedetti: ¿todo por el poder?

A pesar de que el presidente haya dicho recientemente una de sus crípticas frases: “puede que el señor Benedetti no esté ahí [en una oficina de la Casa de Nariño] más tiempo, puede…”, me hago una pregunta: ¿Qué tiene Benedetti que no tenga nadie más en el mundo, como para que Gustavo Petro, el antiguo investigador de la parapolítica, la narcopolítica y la corrupción estatal, se haya jugado su merecido prestigio parlamentario y la imagen de su Gobierno, ya tan estropeada, por quien podría ser el prototipo de alguno de esos fenómenos de putrefacción que el propio Petro denunció? Los conocedores del manejo tradicional del poder...