Caso Uribe: intento continuado de engaño

Cecilia Orozco Tascón
27 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

Los adoradores mediáticos y políticos del poderoso expresidente de marras lo han coronado, en las últimas horas, con una nueva tiara: la del hombre más valiente de estas tierras, por su renuncia a la prescripción de la acción penal en su contra, que ya va en condena de 12 años en prisión. Los dos delitos que lo hicieron acreedor a esa pena constituyen una vergüenza en la hoja de vida de cualquiera. Con mayor razón, en la de quien fue elevado a la categoría de jefe de Estado: sobornar a testigos para que mintieran a su favor, e incurrir en fraude procesal o, lo que es lo mismo, acudir a medios fraudulentos para obtener una...

