Cien precandidatos: el hazmerreír del continente

La Colombia preelectoral o el hazmerreír de América. Cualquier loquito, obseso, fantoche, actor, comediante, ningún “ningunito” o, incluso, aspirantes más serios a hacerse al cargo de presidente de la República, se acercan, por estos días, a las instalaciones de la Registraduría Nacional con dos o tres amigos a los que califican de “comité de recolección de firmas” y, enseguida, se inscriben como precandidatos. Hay quienes aseguran que el número de pretendientes a residir en la Casa de Nariño, a partir de agosto de 2026, asciende a más de 100. Y esa cifra es sin contar a aquellos que serán seleccionados en los próximos meses por...