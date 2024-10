El presidente de la Corte: ¿ligero o vengativo? 

La columna que escribí hace ocho días, titulada “Las cortes venidas a menos... y lo que nos espera”, perturbó tanto al presidente del tribunal constitucional que lo llevó a traspasar el campo imparcial de los jueces para adentrarse en el mundo ruidoso de las polémicas con sesgos. Su comportamiento no se compadece con el cargo que ostenta como vocero de la corporación encargada de proteger los derechos y las libertades de todos y cada uno de los colombianos. El togado José Fernando Reyes descalificó mis opiniones, mis conocimientos y, por si fuera poco, mi ejercicio de periodista con una ligereza que impresiona en quien también dicta sentencias. No puedo dejar de pensar en los errores en que podría incurrir el operador judicial que se deje llevar por las emociones y haga caso omiso de la mesura que impone la razón, como le sucedió a Reyes. En dos entrevistas divulgadas, en horario estelar de sendos medios de televisión y radio, se refirió a “esa señora” (yo) en términos que revelan la reacción primaria que nace de un momento de rabia. Sucede todos los días en las calles pero no se espera que quienes se encuentran en la cima de la juridicidad, actúen de manera tan precaria.