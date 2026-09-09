El reportero Juan Guillermo Ríos y la libertad de prensa

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Acaba de anunciarse el fallecimiento del periodista Juan Guillermo Ríos, un reportero de toda la vida pero, además, un presentador de noticias —tal vez el primero en Colombia—, que se comportaba como un desparpajado animador de televisión, una combinación, hasta ese momento, impensable en el campo del periodismo profesional. Competía, así, con otros espacios y canales, en crecimiento de sus audiencias ¡Y con cuánto éxito! A los televidentes más formales de mediados de los 80 no les agradaba el estilo de Juan Guillermo. Lo juzgaban vanidoso, exhibicionista e irresponsable. Sin embargo, la gran mayoría de espectadores caía atrapada por sus coloridas vestimentas, el magnetismo de su gesticulación cuidadosamente ensayada y las inflexiones que le daba a su voz cuando se despedía, siempre, con la misma frase: “Paz, amor y… buen genio”. Cada noche terminaba sus intervenciones de ese modo, mientras inclinaba, levemente, su cuerpo hacia adelante, en ademán de acercarse a las cámaras como para darles la mano a sus miles de seguidores. A finales de 1985, el histórico Noticiero de las 7, criticado entonces por la presencia en el set del director, de elementos extraños al formato noticioso (cantantes, víctimas de robos, niños perdidos, etc.), arrasaba a sus rivales: tenía, según registros de las firmas que analizaban las audiencias, el 75% de la sintonía nacional. Juan Guillermo llegó a acumular tanto poder que se codeaba con el presidente de la República, Belisario Betancur, con sus ministros, con el procurador General y con todos los actores públicos de importancia en el país. También tenía interlocución con los líderes de la guerrilla más “popular” de la época, el M-19: Bateman, Fayad, Almarales, Toledo, lo consultaban, así como el propio Gobierno, sobre el curso del proceso de paz que el presidente Betancur había abierto con la esperanza de lograr “una tregua” de hostilidades entre el Estado y los rebeldes.

Juan Guillermo no solo era un personaje histriónico. Consciente de su influencia social, decidió usarla. Y lo hizo con audacia. Por ejemplo, cuando transmitía, casi sin edición, sus largas entrevistas con los jefes guerrilleros. O estaba convencido de que la vía pacífica le serviría al país más que los permanentes conflictos armados; o había sido seducido por el halo de Robin Hood —el ladrón que roba a los ricos para darles el dinero a los pobres— que rodeaba a Bateman y compañía. No obstante la relevancia de quien era director del Noticiero de las 7 y su socio en un 25 %, la posición de Ríos en materia tan espinosa como la del trato que debía dárseles a los “bandidos comunistas” acercó, demasiado, su figura al fuego exterminador de la sempiterna ultraderecha que ha mantenido, a lo largo de los siglos, el don cíclico de mimetizarse en tiempos adversos para reaparecer en épocas propicias. Sus voceros podían soportar a un periodista populachero pero no a un reportero “subversivo”. Como Colombia recuerda dolorosamente, esta nación se estremeció en noviembre de ese año 85, con la toma, por parte de un comando del M-19, del Palacio de Justicia con los magistrados en su interior. Las horas siguientes con la retoma militar fueron tan angustiosas como las de la toma guerrillera. En la confusión por el ingreso de los uniformados con carrotanques a la edificación, los disparos indiscriminados y las llamas que consumían muros y seres humanos, el Noticiero de las 7 bajo la conducción, al aire, de Ríos, y Caracol Radio, con la dirección de Yamid Amat entre otros medios y periodistas, transmitían lo que percibían sus reporteros desde la carrera Séptima. Aunque siempre lo ha negado, la ministra de Comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, conminó al periodismo nacional a dejar de informar sobre los sucesos dramáticos del Palacio, so pena de perder las licencias de funcionamiento que controlaba el Estado. Tanto Juan Guillermo como Yamid confirmaron cómo el Gobierno civil, sometido a los mandos militares, les ordenó suspender las noticias y, en su lugar, transmitir partidos de fútbol. Pero la censura no terminó ahí. Al menos para el director del Noticiero de las 7.