Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El sesgo impropio” del exfiscal Martínez Neira

Cecilia Orozco Tascón
Cecilia Orozco Tascón
12 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Néstor H. Martínez aprovechó su trinchera de opinión para verter versiones manipuladas sobre el Palacio de Justicia”: Cecilia Orozco Tascón
“Néstor H. Martínez aprovechó su trinchera de opinión para verter versiones manipuladas sobre el Palacio de Justicia”: Cecilia Orozco Tascón
Foto: Andrés Torres

Malintencionado como ha sido siempre, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general que tuvo que renunciar por vergüenza pública antes de terminar su periodo –aunque con disculpas de fingida dignidad–, aprovechó la trinchera de opinión con que lo han recompensado en un periódico para verter versiones manipuladas sobre el holocausto del Palacio de Justicia; para borrar las responsabilidades que le caben al Estado en esa tragedia a pesar de que la nación fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las desapariciones y torturas a civiles; y para apelar al mismo derecho internacional con que se sancionó a Colombia,...

Cecilia Orozco Tascón

Por Cecilia Orozco Tascón

Conoce más

Temas recomendados:

Néstor Humberto Martínez

Palacio de Justicia

Fiscalía

PremiumEE

 

Arkanos(kwupp)Hace 50 minutos
El maestro Salustiano Tapias estará revolcándose en su tumba viendo que su mujer (mal) parió semejante rata nauseabunda tan repugnante...🐀💩
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 54 minutos
Excelente columna que desnuda al falso emperadorcito.
Le Lion De Angers(27991)Hace 1 hora
Gracias Cecilia por darnos a conocer un hecho claro y real,todo lo de Nestor Humberto es sombrio y si esta sindicado del asesinato de su amigo ,que podemos esperar de este sujeto que todo lo que toca esta infectado y ademas se cree uno de los poderosos que bien sucio que si esta.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.