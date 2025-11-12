“El sesgo impropio” del exfiscal Martínez Neira

“Néstor H. Martínez aprovechó su trinchera de opinión para verter versiones manipuladas sobre el Palacio de Justicia”: Cecilia Orozco Tascón Foto: Andrés Torres

Malintencionado como ha sido siempre, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general que tuvo que renunciar por vergüenza pública antes de terminar su periodo –aunque con disculpas de fingida dignidad–, aprovechó la trinchera de opinión con que lo han recompensado en un periódico para verter versiones manipuladas sobre el holocausto del Palacio de Justicia; para borrar las responsabilidades que le caben al Estado en esa tragedia a pesar de que la nación fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las desapariciones y torturas a civiles; y para apelar al mismo derecho internacional con que se sancionó a Colombia,...