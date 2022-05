Elecciones: “Algo huele mal en Dinamarca”

En medio de las fuertes críticas que por su supuesta irresponsabilidad ha venido soportando el senador Petro, entre otros, de Duque (“a nadie se le puede pasar por la cabeza ...”), del registrador Vega (“no pueden ser ni aplazadas ni canceladas”) y del ministro del Interior (“... información falsa”), debido a que el candidato aseguró, el fin de semana pasado, que hay quienes “tienen pensado suspender las elecciones, suspender los órganos que dirigen el régimen electoral (para) ... perpetuar el actual Gobierno”; en medio de esas críticas, repito, han sucedido hechos que crean incertidumbre si no de un golpe de Estado, sí sobre el intento de deslegitimar el resultado de las votaciones del próximo domingo, probablemente para desconocerlas por vías políticas, más que jurídicas o constitucionales.

La conspiradora profesional de ultraderecha María Fernanda Cabal publicó un trino el lunes pasado a la hora febril de la una de la mañana, en que parece darle la razón a Petro sobre un desarrollo anormal de la jornada de elección del sucesor del régimen uribista. Ella escribió: “ATENTOS!! (así, con mayúsculas sostenidas y con signos de alarma y en color rojo). En unas horas daré primicia sobre nuevos hallazgos respecto a la contratación de la Registraduría que pondrían en peligro las elecciones presidenciales del próximo domingo”. ¿Pondrían en peligro las elecciones presidenciales del próximo domingo? Caray, ¡Cabal y Petro están de acuerdo! Del otro lado, el presidente de la República, concentrado en incrementar sus relaciones internacionales personales más que en atender sus obligaciones internas con este país en estado de alta tensión, respondió una entrevista para un programa de la BBC de Londres antes de concluir su delicioso paseo por Europa. A una pregunta sobre la alta desaprobación a su gestión como mandatario, Duque no tuvo empacho en contestar: “Si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que ... sería reelecto ...”. De nuevo, y por desatinada que sea la respuesta del presidente, uno puede arribar a la convicción de que Duque y Petro piensan lo mismo en cuanto a la posibilidad de que hay quienes desean “perpetuar el actual Gobierno”.

Pero si faltaren otros personajes de alto perfil público que, pretendiendo complotar contra la cita electoral, demuestren que la tesis del candidato de izquierda (“suspender los órganos del régimen electoral”) no es descabellada, se podría añadir a la lista de Cabal y Duque al expresidente Andrés Pastrana quien ha dedicado sus tiempos recientes a lograr, aunque con sus influencias mermadas por las locuras que lo asaltan, que el registrador Vega sea separado temporalmente de su cargo. Esto, ¡a días de la jornada del 29 de mayo! Si por Pastrana fuera, el proceso de votación, conteo y escrutinio del domingo entrante quedaría descabezado. Eso no pasa por la imaginación ni de un orate a no ser que se prefiera el caos al traspaso sereno del Ejecutivo a manos de la oposición. O bien Petro, Cabal, Duque y Pastrana desvarían al unísono aunque con diferentes motivaciones y propósitos, o bien “algo huele mal en Dinamarca”.

Entre paréntesis. Una joven que portaba una cámara de fotografía se presentó en la manifestación de Federico Gutiérrez, el domingo pasado. Alguien, entre la multitud, la identificó, sin que se supiera por qué, como corresponsal de Noticias Uno. A continuación, un hombre cuyo rostro se ve con claridad en la cámara testigo del hecho (ver video 1, 2 y 3) comenzó a agredirla verbalmente y a exigirle que se retirara: “Fuera, fuera, fuera”, le gritaba, por el “pecado” de pertenecer al informativo. Personas que se encontraban cerca vieron cuando otros manifestantes le halaban el pelo y le tiraban golpes y patadas. La chica salió llorando del lugar, muy asustada. Como directora de Noticias Uno, periodista, mujer demócrata y defensora de las libertades, rechazo semejante acto de violencia, de censura y de discriminación. No sé quién sea la víctima: no pertenece a nuestros grupos de trabajo. Pero me solidarizo con ella como si lo fuera. Candidato Gutiérrez: ¿qué opina de este ominoso acto de sus seguidores?