La bonita familia presidencial

De ser elegido el exalcalde Rodolfo Hernández para suceder a Iván Duque, este país no solo retrocederá al estado de las republiquetas corruptas de Latinoamérica, del siglo pasado, como el de la República Dominicana del dictador Trujillo o, en el presente, el de El Salvador debido a su errática decisión de votar por el autócrata Nayib Bukele —a quien Hernández admira—, sino que los colombianos tendríamos en la cúpula del Poder Ejecutivo a una “bonita” familia presidencial de la cual no nos sentiremos precisamente orgullosos. Se ha informado, con suficiencia, sobre el proceso penal que cursa contra el cantinflas de Bucaramanga por hechos relacionados con su interés delictivo, de acuerdo con imputación de la Fiscalía de su caso ante un juez, en la adjudicación de un contrato de US$250 millones para construir, con supuesta tecnología de punta, un relleno sanitario que sirviera al área metropolitana de esa ciudad, en 2017. Pero a sus votantes, encantados con su ramplonería e ignorancia, parece no importarles, y tampoco a personas del entendimiento de los Galán, quién lo creyera. ¡Pobre padre, adonde fue a parar su legado!

Se ha contado con menor difusión, aunque sí se ha divulgado en medio del marasmo nacional, la participación en ese negocio del hijo de quien nos gobernaría, Luis Carlos Hernández Oliveros, y su esfuerzo, a cambio de coimas, para que el consorcio Vitalogic RSU fuera el ganador del contrato, desde luego, con el apoyo de su papi. Pero, por algún motivo que presumo corrupto, la Fiscalía seccional no ha investigado los actos atribuibles a este monstrico, pese a contar con las evidencias de su conducta desviada.

En un documento que fue asombrosamente autenticado en notaría y, por tanto, es prueba irrefutable, están los nombres de los cuatro “socios” de la banda comisionista. Entre quienes lo firmaron se encuentra Hernández Oliveros. Allí se deja constancia de que una persona jurídica, llamada Servicios Convergentes de Colombia S.A.S., le entregará, a ese grupo, un soborno del “2,2 % de participación en la operación (del relleno sanitario) por todo el tiempo —30 años— que perdure el contrato”. Imaginen las sumas. Una segunda coima de US$666.000 quedó pactada en ese documento por la “venta real y efectiva de una planta para procesar 360 toneladas métricas diarias de basura o su equivalente...”. La pagaría J.C. de Colombia E.U. Y a Hernández hijo le llegaría, solo por este concepto, el 28 %, o sea, unos $560 millones de hace cinco años. Pero, para no llover sobre mojado, me limitaré a transcribir apartes de los contenidos de los mensajes enviados el 16 de noviembre de 2016, cuando se preparaba la licitación, por Hernández hijo (LCH) a otro de sus “socios” en los que se molesta porque este le pide algún dinero:

- LCH: Yo no coloco ni un peso. Yo creo que mi trabajo fue el más complejo ... Mi trabajo es impulsar el proyecto con todo lo que ya hice ... Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papá. Hice que contrataran al viejo (a quien direccionaría la adjudicación). Yo no estoy aquí para ponerle plata a nada.

- Interlocutor: Espere hablo con Carlos (otro del grupo corrupto)...

- LCH: Cuando (sic) se ha visto que la persona que les da la entrada a la propuesta y a la persona que va a adjudicar (el alcalde Rodolfo Hernández), le pidan plata??? ... Si con todo lo que se tiene a favor de la propuesta no son capaces de meterle ese dinero para avanzar en un proyecto de esa magnitud, pues que no lo hagan. Yo ya me estoy moviendo para hacer otros proyectos en los que me buscan y hasta me ofrecen y lo único que tengo que hacer es que el alcalde (Rodolfo Hernández) les de (sic) un espacio para proponer proyectos.

- Interlocutor: Ok. Claro como el agua.

- LCH: Yo soy el único que es capaz de sentar gente con el alcalde ... Que (sic) tal yo pedirle el favor al hijo del alcalde de San Gil que si me puede sentar con el papá y luego decirle que me de (sic) plata para avanzar? Donde yo desde un principio me hubiera sentado con los contrincantes, le aseguro que me tendrían de consentido...

La señora que sería la primera dama de la Nación, como se denomina con algo de ridiculez a la esposa de quien ejerce la Presidencia, se llama Socorro Oliveros, quien, al parecer, ejerce influencia definitiva y dominio sobre las decisiones de Hernández Oliveros. Ella también carga con su lío: compra de dólares, en buenas cantidades, por fuera del mercado bancario. Las pruebas sobre sus transacciones ilegales, hechas durante la alcaldía de su marido, fueron registradas en los mensajes de su emprendedor hijo. Su presunto proveedor de dólares ha sido capturado varias veces y reseñado por las autoridades, de al menos dos fronteras, como lavador de activos y narcotraficante. La justicia tampoco se mueve para abrir investigaciones en este capítulo, y menos aún lo hará si la segunda vuelta concluye con que esta es nuestra próxima linda familia presidencial.