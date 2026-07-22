¿Lista de 13 periodistas que son “activistas”?

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Tres días antes de la segunda vuelta presidencial que enfrentó a los candidatos Abelardo de la Espriella (ADLE) e Iván Cepeda, el primero de ellos le dio una extensa entrevista a Juan Roberto Vargas, director de noticias de Caracol Televisión. En el minuto 27:26”, Vargas le señaló al ahora presidente electo: “Hay muchas personas que dicen ‘yo no confío en tanta democracia de ADLE: es un tipo autoritario que no se deja cuestionar’”. “Eso mismo dicen mis hijos, pero están muy bien criados”, contestó, entre risas, el mandatario entrante, quien añadió: “no te preocupes por eso. Los que deben tener miedo, incluso, terror, son los bandidos… la gente decente debe sentir tranquilidad y garantías”. Juan Roberto contrapreguntó: “¿Eso incluye a la prensa?”. Respuesta: “Sí, claro. No tengo problema con la prensa. Yo he sido abogado de periodistas. Tengo problemas con 13 activistas que quieren parecer periodistas… la gran mayoría hace su trabajo y son muy buenos (sic) [pero] hay un pequeño porcentaje que utiliza el periodismo como una mampara. Y yo con eso, ¡no me voy a quedar quieto!” (ver). Hace tres semanas, Ana Cristina Restrepo, comentarista en El Espectador y en Mañanas Blu 10:30, salió del país después del acoso miserable al que ha sido sometida en diferentes niveles: desde el que se cocina en el mundo depravado de las bodegas y cuentas anónimas que trinan contra ella, según necesidades de la campaña electoral, hasta el de la “gente de bien”, que aceleró el hostigamiento contra la columnista cuyo “delito”, de acuerdo con los mensajes de sus persecutores, consiste en que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión, derecho que supuestamente todos, tirios y troyanos, tenemos. Al menos, eso reza la Constitución que tanto defienden unos, en sus discursos, pero que ignoran olímpicamente a la hora de aceptar ideas diferentes a las suyas. En el grupo de los “bien” que han atacado a la periodista Restrepo, de incuestionable prestigio profesional, se encuentra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ya sacó provecho de su alianza con el presidente electo: su hermana Juliana será ministra del Deporte; el concejal de iracundia y agresividad conocida en esa ciudad, Andrés Rodríguez, de la ultraderecha violenta; el candidato fallido a la Cámara David Toledo quien, tal vez porque es consciente de la irrelevancia de su juventud politiquera, intenta hacerse célebre con la grosería de sus gestos; y los ciudadanos sin cargo oficial pero con incidencia pública Victoria Dávila, excandidata de Semana, y Juan Carlos Pastrana, hermano de un expresidente de la República, entre otros muchos.

El viaje de Ana Cristina había sido programado con anticipación por asuntos que atiende en el exterior. Pero coincidió con el momento preciso en que debía partir. Por eso, debió ser custodiada (por primera vez en su vida) hasta cuando abordó el avión por funcionarios solicitados por la defensora del Pueblo, Iris Marín. En los últimos días que estuvo en Medellín, Ana no podía salir a la calle por miedo a ser agredida, por ejemplo, por un taxista que la reconoció mientras ella caminaba. “¿Por qué no pasás por aquí para poder echarte el carro por encima, perra hp?”, le gritó. Ana padeció, entonces, el “terror” que solo deben sentir “los bandidos”, según el mandatario electo. Ustedes se lo imaginan: la columnista Restrepo no pertenece a quienes ADLE identifica como “muy buenos periodistas”. Así que tiene razones para querer alejarse por un tiempo de Colombia. A la intención del taxista y la avalancha de insultos y descalificaciones en las redes le siguieron dos amenazas directas: “malp…porqué (sic) no te vas a vivir a Suecia? estás buscando que te quebremos el c… Cuida esa hpta lengua porque te la arrancamos”, se lee en la primera; en la segunda dice: “te voy a arrancar la cabeza malp… asquerosa”. 200 reporteros y formadores de opinión firmamos y publicamos una carta en que se rechaza “el acoso sistemático” que ha sufrido Restrepo. Allí se alerta a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa sobre la hostilidad creciente, organizada e incrementada que ella enfrenta. Su caso es “un precedente peligroso de censura al oficio periodístico en el gobierno de ADLE, y es una clara muestra de su talante autoritario”, reza la comunicación. A pesar de que es cierto que la nueva administración no ha iniciado, el asedio, desde antes de su posesión, a las voces que revelan elementos cuestionables del pasado de quien será jefe de Estado, ha adquirido dimensiones que no se veían en Colombia desde la época de las “chuzadas” del DAS, esa operación subterránea y delictiva de la inteligencia presidencial en época de Uribe Vélez que se montó, al margen de la legalidad, para aniquilar la reputación de los periodistas investigadores, como ya lo han determinado varias sentencias de la Corte Suprema. Vuelvo al inicio: el presidente entrante sostuvo, abiertamente, que “tiene ‘problemas’ con 13 activistas que quieren parecer periodistas”; y avisó que no “va a quedarse quieto!”. De la Espriella no reveló las identidades de quienes tendrán “problemas” con él. ¨Pero hay una lista publicada el 11 de febrero pasado en una cuenta de la red X que le ha hecho eco a los intereses del ganador electoral: @ojocolombia2026. Esto dice el mensaje: “PERIODISTAS que llevan 2 semanas atacando a ABELARDO de la ESPRIELLA las 24 horas del día: Daniel Coronell, Julio Sánchez Cristo, María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Paola Herrera, Juan Pablo Calvás, Félix de Bedout, Mónica Rodríguez, Hollman Morris, Camila Zuluaga, Héctor Riveros, Álvaro Forero, Ana Bejarano, Juan Roberto Vargas, Yohir Akerman, Luis Ernesto Gómez, Ana Cristina Restrepo”. El mensaje termina con la imagen de ADLE. Es probable que “los 13” del catálogo presidencial, no coincidan, totalmente, con los 17 nombres expuestos por la bodega, pero esta da una pista importante. Si es falsa, el próximo mandatario debe desmentirla. No lo hará: una de quienes figura en la relación negra es Ana Cristina Restrepo que ya no se encuentra en el país, al menos, de forma temporal.