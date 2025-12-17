Magistrado Ibáñez, a “retractarse y presentar excusas”

“Ibáñez, según el fallo de tutela, vulneró el derecho constitucional de intimidad”: Cecilia Orozco Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando en Colombia queremos quejarnos de las fallas eternas que parecen tener fácil solución pero contra las que nadie actúa por desidia, impotencia, complicidad o temor, repetimos la frase: “en otro país ya hubiera (pasado esto o aquello)… pero aquí…”. A riesgo de parecer poco creativa, voy a insistir en esa construcción idiomática: “en otro país”, el presidente de la que antes fue la respetable Corte Constitucional ya hubiera renunciado por vergüenza; y si no, sus colegas de tribunal y nosotros, los ciudadanos comunes, lo habríamos forzado a retirarse por su mala condición personal y por manipular las reglas, características contrarias a las de quien goza de autoridad moral para impartir órdenes de buena conducta. Continúo con el parafraseo: “pero aquí, nada sucede”. La semana pasada se supo una noticia que hubiera sido una “bomba” en la prensa de otra nación. “Pero aquí”, casi ningún periodista o medio la registró. Y quienes se interesaron, lo hicieron sin la energía que les aplican a otros casos de connotación general. El abogado Jorge Enrique Ibáñez Najar, vocero del alto tribunal y locuaz expositor de cátedras de derecho, fue conminado por un juez penal municipal a que en el plazo de cinco días que se cumplen mañana jueves 18 de diciembre, “se retracte y/o rectifique y presente excusas públicas a Yolanda Robles Ramírez…”. Ibáñez, según el fallo de tutela, vulneró el derecho constitucional de intimidad de la ofendida “por sus afirmaciones graves y lesivas en contra de la señora Robles, sin advertirse ningún tipo de sustento para ello”.

Yolanda es la madre de un hijo de Ibáñez Najar, que este negó y ocultó durante dos décadas, hasta cuando un reportero sin ataduras, Juan Pablo Barrientos, descubrió su verdadero yo, y lo despojó de las exclusivas vestiduras con que intenta tapar la miseria humana que esconde tras ellas.

Sobre la madre del joven que, después de años de lucha en un proceso de filiación, logró ser inscrito en la Registraduría como Jorge Enrique Ibáñez Robles, el mezquino togado aseguró que “(mi) paternidad aparece (…) como consecuencia de una conducta de la que fui víctima… de(l) abuso sexual por parte de una señora (…) porque la mamá de ese muchacho me lleva como 10 o 15 años”, amén de otras afirmaciones tan ruines como la de que “empezó a hacer(me) la perseguidora (…) y seguramente terminé metido en una situación de indefensión donde pude haber tenido una relación con ella”. Con esos términos despreciables, más propios de un canalla que de un juez, Ibáñez Najar describió a quien concibió y dio a luz a su primogénito. Por ese agravio sin evidencias de veracidad, el fallador de Neiva le ordena al presidente de la Constitucional disculparse públicamente. Gracias a la vida, todavía hay jueces en Berlín. Vale la pena insistir en que la prueba de paternidad arrojó un 99.99 % de compatibilidad entre padre e hijo. Pero como “aquí no pasa nada”, semejante monstruosidad no será sancionada y el ignominioso personaje continuará recibiendo aplausos en escenarios académicos y empresariales.

Entre paréntesis I.- La maniobrera Cristina Lombana, togada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, logró hacer quedar en ridículo al alto tribunal en pleno: la magistrada Marjorie Zúñiga, amiga y clienta judicial barranquillera de Margarita Cabello; y el togado Carlos Roberto Solórzano, sirvieron de mandaderos y llevaron los reclamos de Lombana ante la Comisión de Acusación de la Cámara, en contra de otro magistrado dizque por acoso laboral (ver). Paradójicamente, el colega denunciado por Lombana es el mismo a quien el expresidente Uribe Vélez (ídolo de Lombana) ha intentado hundir por ser inmune a su poder: César Reyes. Mientras tanto, la violencia verbal de Lombana y sus maltratos se convierten en leyenda y no conmueven a nadie. Entre otras cosas, ¿por qué el procurador Eljach eligió, entre docenas de aspirantes, a Óscar Andrés Lombana Amaya, primo de Cristina Lombana, para el cargo de procurador judicial II (ver) con un envidiable pago mensual de COP 41 millones, 600 mil pesos? (ver en renglón “nivel profesional”). ¿Suerte u, otra vez, clientelismo tipo Eljach-Cabello-Zuñiga-Lombana?

Entre paréntesis II.- Yo te elijo, tú me eliges, es la ecuación elevada a su máxima potencia en la Justicia: Claudia Expósito Vélez fue elegida por la Corte Suprema (sí señores, de nuevo, la Corte Suprema), como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura en agosto del año 2024 (ver). Ahora, cuando la corte se apresta a elegir al reemplazo de su recién retirado presidente, exmagistrado Octavio Tejeiro, la sala plena del Consejo de la Judicatura a la que ya pertenece, con pleno derecho a voz y voto, la abogada Expósito, permitió que ella, ángel inmaculado, se retirara durante unos minutos del recinto. Sus compañeros aprovecharon su ausencia pudorosa para enviarle a la Suprema, que finalmente escoge al ganador, una lista corta de 10 nombres de candidatos a ocupar el puesto de Tejeiro. Entre esos afortunados se encuentra un ser de luz que será el ganador fijo: ¡Juan Carlos Expósito Vélez, hermano de Claudia! (ver). Las patas de los clientelistas se notan por todos lados.