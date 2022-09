Periodistas críticos, ¿tras las rejas?

Hace exactamente 10 años, el entonces poderoso presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, reelegido en 2013 como rector de la misma Sala, en un hecho sin precedentes, y elegido, en 2015, como máximo dignatario del alto tribunal, citó a los reporteros y les anunció una noticia que me dejó fría cuando la escuché, minutos después, en radio: la sección que él dirigía, es decir, la máxima instancia penal del sistema judicial colombiano, iba a presentar denuncia, ante la Fiscalía, contra esta periodista (ver web). El togado se declaraba injuriado por una columna que yo había escrito, en este espacio, el 21 de agosto de 2012, con el título “Homenaje a un magistrado valiente y decente” (ver web). Allí me refería al abrupto retiro, mediante argucias de ese presidente, del investigador estrella de la Corte cuya tarea, junto con la de otros funcionarios abnegados, había dejado al descubierto los nexos de afamados políticos con bandas de paramilitares. El escándalo de la parapolítica, se le denominó. El indignado presidente de la Sala Penal era Leonidas Bustos, hoy un innombrable. Y el magistrado que él botó y a quien yo ponderé es Iván Velásquez, actual ministro de Defensa. La historia, solita, se encargó, a partir de 2017, de defender las frases que usé, cinco años atrás, para describir a Bustos de quien sostuve que “... ha(bía) armado una oscura trinca...”. Bustos, el gran juez que me iba a denunciar, fue declarado indigno por el Senado de la República más adelante cuando se le investigó como miembro del “cartel de la toga”, un entramado criminal que cobraba por desviar los procesos penales en contra de los políticos corruptos. En diciembre pasado, fue llamado a juicio pero huyó (ver web). Por su parte, la historia también hizo justicia con el ministro Velásquez a quien el país mira con respeto.

Hace 10 años, la protección a la libertad de prensa que se levantó en muchos ámbitos impidió que la denuncia en mi contra y los ataques a la también columnista María Jimena Duzán se concretaran. Pero la garantía de independencia para los periodistas críticos se ha deteriorado gravemente. En la actualidad, soplan fuertes vientos de restricción a las informaciones que tocan a los personajes públicos. Ahora, los tribunales civiles y también las fiscalías y los juzgados penales se encuentran hasta el tope de demandas, denuncias, tutelas y otras quejas contra reporteros, columnistas y directores de medios. Pero, a diferencia de la era Bustos, cuando este se quedó solo en su intento por condenar a una periodista que le era incómoda porque puso el ojo en sus fechorías, los fiscales, jueces, magistrados de tribunales e incluso uno que otro de la Corte Constitucional son proclives a castigar a los reporteros que informan verdades, y a respaldar a los querellantes, sin que les importe que, en no pocos casos, cuentan con un pasado delictivo.