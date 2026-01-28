Politiquería contamina revisión de fallo Uribe en la Corte

“Uribe puede cantar victoria: ha demostrado que, dígase lo que se diga, su poder sí está por encima de la ley”: Cecilia Orozco Tascón Foto: El Espectador

La semana pasada se le vino el mundo encima al columnista Daniel Coronell por revelar que el magistrado de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano Garavito –designado para estudiar si ese alto tribunal admite revisar la sentencia de absolución de Álvaro Uribe Vélez–, tiene un hijo vinculado, en la práctica, a la defensa del expresidente, lo que configuraría un conflicto de interés que impediría (al menos, éticamente) que Solórzano resolviera ese caso (