Ultraderecha envalentonada… y con poder

La ultraderecha colombiana anda exhibiéndose. Compuesta por políticos de discurso demócrata pero con vocación conspiradora; por exmilitares y expolicías de alto rango y por civiles de corbata fina: ha pasado de expresar, en reserva, sus preferencias autoritarias, a hablar con voz dura y fuerte para que la escuche el país entero. Vergonzante como era, debido a las N mil condenas e investigaciones que comprueban la frecuencia de su conducta criminal de cuello blanco, solía camuflarse. Ya no. Ahora, el primer Gobierno en manos de una agrupación de izquierda inexperta, escandalosa y clientelista, les ha dado a los extremistas del conservadurismo la oportunidad de oro para alegar que la “salvación” de Colombia reside solo en su orilla ideológica. Borran, así, de un plumazo, su pasado de corrupción, asociaciones criminales, matanzas, desplazamientos forzados, abusos y desigualdad social del que son responsables desde hace siglos.

La semana pasada fueron “condecorados” con la medalla “Una vida Haciendo Patria”, el expresidente Álvaro Uribe (ver) quien, vaya casualidad temporal, enfrenta, en las próximas semanas, la decisión de una juez que dirá si es culpable o inocente de delinquir; y el general (R) Rito Alejo del Río (ver) , condenado en 2012 a 26 años de prisión por el asesinato de un campesino y por aliarse y aliar a sus subalternos uniformados con los paramilitares de Urabá (ver) . En una jugada a tres bandas, del Río se presentó ante la JEP pero, a juzgar por los hechos posteriores, no lo hizo para revelar la verdad sobre las operaciones cómplices suyas y de sus hombres con los macrodelincuentes de Carlos Castaño, sino para poder salir de la cárcel. En efecto, lo logró en 2017 y sigue gozando de libertad a pesar de que no ha aportado ninguna verdad y de que un magistrado de la JEP le solicitó a la Sala de Revisión de Sentencias revocarle ese beneficio hace un año, ¡sin ningún efecto! (ver) . Del Río se burla de todos y, encima, le rinden tributo.

La organización promotora de los honores militares que condecoró a un personaje sub iudice (Uribe), y a otro condenado por asesinato (del Río) pero considerado como “un héroe nacional” por esa entidad, se hace llamar RS (Reserva Héroes y Sociedad Civil de las Fuerzas Militares). RS es presidida por el general (R) Gustavo Rincón, quien se atrevió a sugerir, durante el evento, que el atentado contra Miguel Uribe Turbay vino de “la izquierda comunista (que) pretende sembrar miedo e imponer su ideología por la fuerza” (ver) . El general Rincón, con notable irresponsabilidad impropia del mando que tuvo, afirmó, a las pocas horas del atentado que el sicario que disparó contra Uribe Turbay “es, al parecer, de la Primera Línea (juvenil)”, y determinó, como si fuera vocero de un tribunal de conclusiones, que “la justicia debe llamar, como máximos responsables, a los que crearon a ese grupo criminal” (la Primera Línea). Rincón llegó a decir, en una entrevista radial, que el presidente, “un guerrillero” del que no se explica cómo fue elegido, “debe renunciar…” (oír) .