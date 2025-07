Cumbre borrascosa

Resume e infórmame rápido

Cuando, en nombre de la democracia, se omiten o se ignoran los vejámenes de los autoritarismos, se está haciendo todo menos democracia. Se ha vuelto común que líderes con rasgos autoritarios repitan que defienden la democracia, mientras la estiran como un caucho, midiendo su resistencia hasta que se rompe. Eso sí: los verdaderos líderes democráticos jamás coquetean con una chispa autoritaria. Parece como si invocar la palabra democracia bastara para revestir cualquier acción autoritaria con un barniz democrático; algunos piensan que pronunciarla es lanzar un hechizo.

El pasado 21 de julio, los presidentes de España, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil se reunieron en Santiago de Chile para celebrar la cumbre por la democracia “Democracia Siempre”. Su declaración final —una colcha de retazos con verdades de Perogrullo y siete iniciativas que los jefes de Estado llaman “concretas”— revela dos cosas: que estas cumbres democráticas son reuniones tibias, carentes de contenido real y que, además, los líderes lo saben; o, peor aún, que los encuentros que invocan la democracia esconden dinámicas profundamente antidemocráticas que han sido calculadas al detalle.

Mientras América Latina atraviesa un grave periodo de recesión democrática, la declaración final expuso con crudeza qué entienden esos gobiernos por democracia. No hubo una sola mención a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, Cuba o Venezuela. Se escribió que es necesario fortalecer una “diplomacia democrática activa”, pero esto resulta imposible cuando, por ejemplo, el gobierno colombiano exhibe raseros contradictorios: lanza acusaciones contra funcionarios de Washington, pero se muestra complaciente con regímenes autoritarios en Caracas, Managua o La Habana. ¿Por qué no nombrar las dictaduras del continente en una cumbre que supuestamente busca defender la democracia? ¿Por qué la corrupción no apareció como un tema central para comprometerse con la salud democrática de la región?

Hay, en efecto, una relación tormentosa y destructiva entre los líderes políticos y la democracia, como la de Heathcliff y Catherine Earnshaw en Cumbres Borrascosas. “Democracia Siempre” se parece más a un amor imposible y a una promesa destinada al incumplimiento. Por más que conjuren la palabra democracia, la verdad es que algunos asistentes exhiben un espíritu revanchista. Fue una cumbre borrascosa, que produjo unas líneas de acción más cercanas a las tensiones pasionales que a la razón. Insisto: no se puede fortalecer la democracia cuando no se condenan las dictaduras vecinas. Mientras esa herida siga abierta, no se puede hablar de amor democrático.

*Profesor de Relaciones Internacionales

