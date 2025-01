Entre lo útil y lo justo: política exterior edulcorada

Resume e infórmame rápido

El gobierno no ha podido ubicar el lugar de Colombia en el mundo. Tampoco lo ha definido y, en sus intentos por explorarlo, su política exterior da tumbos mientras el presidente cazcalea con frecuencia. La cuestión venezolana ha sido, tradicionalmente, uno de los temas definidores de la agenda colombiana en asuntos internacionales, pero también es el hoyo negro por el que se pierden la diplomacia, la estrategia y lo que quiera decir el gobierno por interés nacional.

Con Venezuela aparecen las grietas del Palacio de San Carlos y se muestran las costuras de una política exterior altamente ideologizada. Mientras Bogotá rompe relaciones diplomáticas con Israel, no parece tener idea de la brutalidad china contra la etnia uigur, ni reconoce del todo que Rusia emprendió una guerra de agresión e invadió Ucrania. Tampoco se manifiesta una condena, desde la política exterior feminista, sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres iraníes y afganas. Sin embargo, se reconoce de forma acrobática al gobierno de Maduro con la presencia del embajador Rengifo en Caracas durante su autoproclamación, entonces: ¿cuál es el cálculo para repudiar unas violaciones y otras no?

En política internacional, al menos debe ponderarse lo útil y lo justo. ¿Cuán útil es romper relaciones con quienes se tienen canales estratégicos para el comercio o la seguridad nacional? Los Estados pueden condenar las desproporcionalidades de otros sin ir en detrimento de su propio interés. El gobierno colombiano pudo haber llamado a consultas a su embajador en Caracas (lo cual no significa romper con Venezuela), mientras definía una postura concreta y menos maquillada de consentimiento hacia la autocracia de Maduro. Hay que recordar que ha sido el régimen de Maduro quien ha expulsado a diplomáticos europeos y latinoamericanos de Venezuela, y que fue Caracas la que cerró la frontera con Colombia en 2019.

¿Cuán justo es desconocer los resultados electorales en Venezuela? En absoluto. “Desconocer”, verbo usado por el canciller Murillo, significa que no cree en la victoria de Edmundo González con un 67 % de los votos, cuando las pruebas auditadas existen y ratifican que los venezolanos lo prefirieron a él por encima del dictador, a pesar de no contar con garantías. La mediocridad y la complicidad se han disfrazado de cautela, la ignorancia de neutralidad y la incertidumbre de ambigüedad. Tener de vecino a un dictador no solo impacta la frontera física, sino que, debido a las sanciones al régimen que tienden a endurecerse cada vez más, afectará negativamente a Colombia. Entonces, lo justo sería que el presidente González ocupe Miraflores, mientras que lo útil entender que lo justo satisface el interés nacional.

En política internacional también hay que diferenciar entre la verdad y la certeza. La certeza es la evidencia fáctica de las cosas: que Maduro se ha robado las elecciones, que ejerce terrorismo de Estado, que como todo dictador es peligroso y que el presidente Edmundo González ganó las elecciones. La verdad, por otro lado, está construida, como lo son ciertos cariños ideológicos al régimen y una postura edulcorada con Caracas. A los dictadores les gustan las elecciones porque les sirven de bálsamo a su vanidad autocrática, pero las autocracias extranjeras ponen en problemas a los gobiernos democráticos, estos no saben cómo tratar con ellas. Han quedado las larvas para un vecindario peligroso. La fórmula para resolver esto podría estar en ponderar mejor lo útil y lo justo, teniendo siempre en la mira tanto la certeza como la verdad.

