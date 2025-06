Un mundo ansioso es un mundo peligroso

Resume e infórmame rápido

Se ha publicado el Índice Global de Paz 2025, un documento que debe ser leído y analizado con cuidado por los gobiernos y la academia de manera urgente. Este instrumento permite entender tanto la gravedad como la complejidad de un mundo en permanente crisis. En esta edición, el índice advierte que la paz ya ni siquiera figura como un asunto pendiente, sino como una condición constantemente postergada.

Desde 2008 —año en que se inició esta medición global, entendiendo la paz como la ausencia de enfrentamientos armados, sin importar los actores involucrados—, el año 2025 registra las peores cifras. Los indicadores se concentran en tres dimensiones: seguridad y conflicto interno, conflictos activos y nivel de militarización.

Actualmente, hay 59 conflictos armados estatales activos. La guerra nunca se fue del mundo: solo ha hecho pausas, generando la ilusión de su ausencia. La fragilidad de la paz es, en realidad, la mayor fortaleza de la guerra. Hoy el mundo enfrenta una gran fragmentación. Para algunos observadores, esto podría sugerir un mayor equilibrio, dado el aumento de focos y polos de poder con capacidad destructiva. Sin embargo, la realidad es más inquietante: de las 13 potencias que definieron el orden posterior a la Guerra Fría, hoy existen más de treinta. Esta multiplicación de actores capaces de destruir no produce mayor estabilidad; más bien, incrementa la volatilidad, la fragilidad sistémica y la crisis permanente. La disuasión se convierte, así, en una fuente adicional de incertidumbre global.

El índice destaca que Suramérica es la única región que muestra cierta mejoría. Sin embargo, este “alivio” debe leerse con cautela. En la región, los riesgos no están asociados a amenazas nucleares ni a las hipótesis de guerra que inquietan a Europa o Medio Oriente. Aquí, la violencia adopta otras formas: muertes por violencia política, crimen organizado y dinámicas estructurales que han hecho una carrera importante en la cotidianidad de países como los nuestros. Por ello, que los indicadores regionales sean relativamente mejores no significa que no haya conflictos por los que preocuparse.

Las regiones más peligrosas para la paz global son Asia Meridional, Oriente Medio, el Norte de África y el Sahel. La acumulación de conflictos activos, la militarización creciente y el debilitamiento de los procesos de gobernanza hacen de estos territorios los epicentros de una crisis que, lejos de contenerse, tiende a expandirse.

Las tensiones nucleares, los desplazamientos, las hambrunas, los grupos criminales, el terrorismo, el deterioro de las democracias, el ascenso de los populismos, el éxito de proyectos autoritarios y la ausencia de un orden estable permiten que haya una ansiedad global. Un mundo ansioso es un mundo peligroso.

*Profesor de Relaciones Internacionales

