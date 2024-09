Los 100 mejores libros del siglo XXI (Primera parte)

Han pasado 24 años de este siglo. Esa cifra a muchos (entre quienes me cuento) no les dirá nada; y a muchos otros (benditos sean) tampoco. Pero a los responsables del suplemento de libros de The New York Times les pareció una buena excusa para sacar, en la edición del 1 de septiembre, un gran especial: “Los 100 mejores libros del siglo XXI”. ¿Habrán hecho ese mismo especial cuando pasaron 21, 22 o 23 años? No me he tomado la molestia de verificarlo, entre otras cosas porque estas cifras me parecen igual de insignificantes. ¿Harán ese mismo especial cuando pasen 26, 27, 28 o 29 años de este siglo? Todo es posible.

Estos especiales adquirirán, sin embargo, otro cariz en 2030 o, para no ir tan lejos, en 2025; al fin y al cabo las “efemérides redondas” se convierten en las salas de redacción en un boccato di cardinale irresistible. De modo que el siguiente especial —se me ocurren por el momento algunos títulos: “Los 25 mejores libros del siglo XXI” o “Los otros 100 mejores libros del siglo XXI”— llegará puntual en septiembre del próximo año. Y entonces muchos lectores (entre quienes me cuento) fruncirán las cejas; y muchos otros (benditos sean) maldecirán. En cualquier caso, no conviene adelantarse en el tiempo. Así que mejor vuelvo al especial de 2024.

En el encabezado, en negrita, se anuncia que en la votación participaron 503 novelistas, escritores de no ficción, poetas, críticos y “otros amantes de los libros”, aunque en ninguna parte se especifica el porcentaje de participación de cada “grupo” ni mucho menos quiénes son esos “otros amantes de los libros” (lo cual se presta para suspicacias ya que si los “otros amantes de los libros” eran mayoría al menos a mí la elección me producirá un poco de desconfianza). Al mismo tiempo el encabezado, en la parte inferior, en una burbuja azul celeste, discreta letra en negrita, tiene un dato revelador: en la votación los 503 participantes tuvieron “un poco de ayuda de la nómina de The New York Times Book Review” ¿Un poco? ¿Y de qué tipo de ayuda? Para dilucidar estas dos cositas hay que saltar a un pequeño apartado —“Metodología”— en el extremo derecho de la página.

De la lectura de esos cuatro párrafos en letra muy chica (como la del respaldo de los contratos, es decir, la información que nadie suele leer) los lectores prejuiciosos podrían conjeturar que los editores, académicos, traductores, periodistas, libreros, bibliotecarios y “otras luminarias literarias” (vaya uno a saber qué quiere decir eso) tal vez sean parte de los “otros amantes de los libros”. En cuanto a las reglas: cada participante debía elegir los diez mejores libros del siglo XXI. Después de votar, tenían la opción de responder una serie de preguntas en las que debían elegir su libro preferido entre dos títulos seleccionados al azar. De estas respuestas y de la votación, salió la lista. Todos los libros tenían un requisito: ser publicados en Estados Unidos, en inglés (incluyendo traducciones), a partir del 1 de enero de 2000. Con lo cual se partía ya de un tradicional error cronológico: el siglo XXI empezó en realidad el 1 de enero de 2001.

En quince días hablaré aquí de la lista y de otras cositas muy interesantes.