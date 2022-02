Penelope Fitzgerald: prehistoria literaria

Penelope Fitzgerald publicó su primera novela a los 61 años. A esa edad, creo (o tal vez un poco antes), la mayoría de los escritores ya deberían haberse jubilado de las letras para entregarse a los placeres de la poligamia o de la enología o de la diplomacia o de la pintura paisajística (no les recomendaría ni a mis peores enemigos que mezclaran estos placeres), y si el exceso de tiempo libre en algún momento los perturbara, también podrían dedicarse a la producción de mermeladas artesanales de frutas exóticas (uchuva o, en su defecto, maracuyá) o a la exploración de la gastronomía típica de Oceanía o del altiplano cundiboyacense. Otras sugerencias tengo en mente, pero mejor me las reservo y paso ya mismo a hablar del debut literario de Penelope Fitzgerald: The Golden Child.

Esta novela tuvo en principio un componente afectivo: Fitzgerald empezó a escribirla para entretener a su esposo en los últimos meses de enfermedad. De ahí que sea una “novela cómica” en el peor sentido, es decir: solo busca la risa del lector. Buena parte de la acción transcurre en las instalaciones del Museo Británico, donde se cruzan una serie de personajes caricaturescos; el más verosímil del elenco (cualquier exceso de caricaturización se paga caro) vendría a ser una réplica casi perfecta de la momia de Tutankamón. En todo caso, The Golden Child ejerció una “función paliativa”, y hasta donde se sabe Desmond Fitzgerald se lo alcanzó a agradecer (mayores detalles en la excelente biografía Penelope Fitzgerald: A Life, de Hermione Lee).